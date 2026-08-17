Tras la partida de Hayden Panettiere: La dolorosa decisión que enfrentó sobre la custodia de su hija

17 ag. 2026 - 18:35 hrs.

Tras la muerte de Hayden Panettiere el pasado domingo 16 de agosto, muchos de sus seguidores recordaron uno de los momentos más difíciles de su vida: la decisión de no disputar la custodia de su hija Kaya Evdokia, quien quedó al cuidado de su padre, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

Kaya nació en diciembre de 2014, fruto de la relación que la actriz mantuvo con Klitschko. Tras el nacimiento de su hija, Panettiere atravesó una depresión posparto y luego enfrentó problemas relacionados con el consumo de alcohol.

Años después, Panettiere abordó esta dolorosa decisión en su libro “This Is Me: A Reckoning”, donde relató el sufrimiento que le provocó separarse de Kaya y explicó que consideraba que permanecer junto a su hija en aquellas circunstancias no era lo mejor para ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Cut (@thecut)

Panettiere relató el dolor que le provocó separarse de su hija y explicó que Kaya pasó a vivir con su padre en Ucrania. Sin embargo, la actriz aseguró que el vínculo entre ambas permaneció intacto.

La actriz habló de las conversaciones que mantenían a través de videollamadas y de las visitas que realizaba para conservar una relación cercana con su hija. También destacó en distintas ocasiones la buena relación que logró mantener con Klitschko después de su separación.

La maternidad ocupó un lugar especialmente sensible en las memorias de la actriz. Panettiere recordó el traumático nacimiento de Kaya y los meses posteriores, además de expresar su temor de que su hija pudiera llegar a pensar que los problemas que enfrentó su madre eran responsabilidad suya.

Kaya, actualmente de 11 años, es la única hija de Panettiere y Klitschko. La menor ha crecido alejada, en buena medida, de los focos y bajo el cuidado de su padre.

Todo sobre Famosos