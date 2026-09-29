Estas son las salas que tienen Infinity Vision para disfrutar al máximo "Avengers: Doomsday"
- Por Ariel Araya
El estreno de "Avengers: Doomsday" se perfila como uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de la década. Ante su llegada, Marvel Studios y Disney presentaron Infinity Vision.
La iniciativa es una nueva certificación técnica para salas de cine a nivel internacional, destinada a garantizar una experiencia audiovisual de calidad.
Infinity Vision no es un nuevo formato de grabación, sino un sello que verifica las condiciones de proyección y sonido de los auditorios.
Entre sus exigencias se encuentran niveles mínimos de brillo, pantallas de al menos 45 pies de ancho y sistemas de audio envolvente como Dolby Atmos o Dolby Surround 7.1.
La certificación también contempla salas con formatos prémium como ScreenX, 4DX y V-Max, siempre que cumplan con los parámetros técnicos.
¿Qué salas en Chile tienen Infinity Vision?
A continuación, revisa los cines de nuestro país que tienen salas Infinity Vision:
Cinépolis
- Espacio Urbano Puente Alto
- Puente Alto
- Estación Central
- La Reina
- Arauco Maipú
- Mall Plaza Los Dominicos
- Parque Arauco
- Los Alerces Puerto Montt
- Puerto Montt
- Plaza Egaña
- Patio Outlet La Florida
- Santa María de Melipilla
- Quillota
- Talca
- Coquimbo
- Vivo Maipú
- San Fernando
- Plaza Sur
Cinemark
- Alto Las Condes
- Plaza La Serena
- Arica
- Plaza El Trébol
- Mirador Bío Bío
- Plaza Norte
- Plaza Oeste
- Plaza Tobalaba
- Midmall Maipú
- Plaza Vespucio
Cineplanet
- Costanera Center
- Paseo Quilín
- Copiapó
- La Florida
- Independencia
- Temuco
Muvix
- La Fábrica
- Talca
Desde Cinecolor Chile informaron que pronto se sumarán nuevas salas para el estreno de "Avengers: Doomsday".
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