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Estas son las salas que tienen Infinity Vision para disfrutar al máximo "Avengers: Doomsday"

El estreno de "Avengers: Doomsday" se perfila como uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de la década. Ante su llegada, Marvel Studios y Disney presentaron Infinity Vision.

La iniciativa es una nueva certificación técnica para salas de cine a nivel internacional, destinada a garantizar una experiencia audiovisual de calidad.

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Infinity Vision no es un nuevo formato de grabación, sino un sello que verifica las condiciones de proyección y sonido de los auditorios.

Entre sus exigencias se encuentran niveles mínimos de brillo, pantallas de al menos 45 pies de ancho y sistemas de audio envolvente como Dolby Atmos o Dolby Surround 7.1.

La certificación también contempla salas con formatos prémium como ScreenX, 4DX y V-Max, siempre que cumplan con los parámetros técnicos. 

¿Qué salas en Chile tienen Infinity Vision?

A continuación, revisa los cines de nuestro país que tienen salas Infinity Vision: 

Cinépolis 

  • Espacio Urbano Puente Alto
  • Puente Alto
  • Estación Central
  • La Reina
  • Arauco Maipú
  • Mall Plaza Los Dominicos
  • Parque Arauco
  • Los Alerces Puerto Montt
  • Puerto Montt
  • Plaza Egaña
  • Patio Outlet La Florida
  • Santa María de Melipilla
  • Quillota
  • Talca
  • Coquimbo
  • Vivo Maipú
  • San Fernando
  • Plaza Sur 

Cinemark

  • Alto Las Condes
  • Plaza La Serena
  • Arica
  • Plaza El Trébol
  • Mirador Bío Bío
  • Plaza Norte
  • Plaza Oeste
  • Plaza Tobalaba
  • Midmall Maipú
  • Plaza Vespucio 

Cineplanet

  • Costanera Center
  • Paseo Quilín
  • Copiapó
  • La Florida
  • Independencia
  • Temuco 

Muvix

  • La Fábrica
  • Talca 

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Desde Cinecolor Chile informaron que pronto se sumarán nuevas salas para el estreno de "Avengers: Doomsday". 

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