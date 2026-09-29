Estas son las salas que tienen Infinity Vision para disfrutar al máximo "Avengers: Doomsday"

29 sept. 2026 - 18:49 hrs.

El estreno de "Avengers: Doomsday" se perfila como uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de la década. Ante su llegada, Marvel Studios y Disney presentaron Infinity Vision.

La iniciativa es una nueva certificación técnica para salas de cine a nivel internacional, destinada a garantizar una experiencia audiovisual de calidad.

Infinity Vision no es un nuevo formato de grabación, sino un sello que verifica las condiciones de proyección y sonido de los auditorios.

Entre sus exigencias se encuentran niveles mínimos de brillo, pantallas de al menos 45 pies de ancho y sistemas de audio envolvente como Dolby Atmos o Dolby Surround 7.1.

La certificación también contempla salas con formatos prémium como ScreenX, 4DX y V-Max, siempre que cumplan con los parámetros técnicos.

¿Qué salas en Chile tienen Infinity Vision?

A continuación, revisa los cines de nuestro país que tienen salas Infinity Vision:

Cinépolis

Espacio Urbano Puente Alto

Puente Alto

Estación Central

La Reina

Arauco Maipú

Mall Plaza Los Dominicos

Parque Arauco

Los Alerces Puerto Montt

Puerto Montt

Plaza Egaña

Patio Outlet La Florida

Santa María de Melipilla

Quillota

Talca

Coquimbo

Vivo Maipú

San Fernando

Plaza Sur

Cinemark

Alto Las Condes

Plaza La Serena

Arica

Plaza El Trébol

Mirador Bío Bío

Plaza Norte

Plaza Oeste

Plaza Tobalaba

Midmall Maipú

Plaza Vespucio

Cineplanet

Costanera Center

Paseo Quilín

Copiapó

La Florida

Independencia

Temuco

Muvix

La Fábrica

Talca

Desde Cinecolor Chile informaron que pronto se sumarán nuevas salas para el estreno de "Avengers: Doomsday".

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