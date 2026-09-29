Desde Cara Delevingne hasta Viola Davis: Los famosos con los que Vivianne Dietz se fotografió en la Semana de la Moda en París

29 sept. 2026 - 18:35 hrs.

La actriz chilena Vivianne Dietz llegó a París para representar a Chile en la Semana de la Moda 2026, y participó en el tradicional desfile de L’Oréal Paris.

La intérprete desfiló en la Place Joffre, frente a la Torre Eiffel, en una pasarela cargada de figuras del cine, la televisión y la moda.

Bajo el concepto de "Expresa su valor", que buscaba transmitir un mensaje de belleza empoderada y sororidad, la actriz lució un ajustado traje plateado que cautivó a los asistentes.

Dietz compartió escenario con Kendall Jenner, Eva Longoria, Viola Davis, Simone Ashley, Aishwarya Rai, Kristen Bell, Andie MacDowell y Cara Delevingne, entre otras. Con algunas de ellas se fotografió e incluso grabó videos que luego publicó en redes sociales.

Revisa las fotografías de Vivianne Dietz junto a famosos

Instagram Vivianne Dietz

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