Una historia de amor digna de teleserie es la que ha vivido el cantante chileno de música tropical y exvocalista de "La Noche", Cecil Leonardo Reyes, mejor conocido como Leo Rey.

Esto porque la esposa del cantante, Eliana Cazares, la madre de sus dos hijos pequeños, es la sobrina de una de las mamás de sus cuatro hijos mayores. El artista en total tiene seis retoños, los cuales tuvo con cuatro mujeres diferentes.

La historia de amor con su actual esposa

En un programa de Canal 13, el cantante comenzó contando: "Drake (su cuarto hijo) nació de una relación con Coni, la tía de mi actual esposa. A Coni la conozco en mi peak de sintonía de artista y pasamos una aventura de momento. Ella quedó embarazada, nació el bebé, yo con mis técnicas pude mantener todo en secreto un tiempo"

"La fui a visitar a Santiago, a verla, a ver el bebé, a conocerlo. Y cuando llego a conocer al bebé veo una mujer que tiene a mi hijo en brazos, que era la sobrina de ella y que es actualmente mi esposa. Ahí me pasó lo que nunca me había pasado en mi vida, ver una mujer y quedar enamorado pero hasta las patas, flechado, cosquillas en la guata, se me secó la boca", confesó el cantante.

Esto trajo problemas para su actual relación, que perduran hasta la actualidad. "Una vez que la mamá se enteró que yo me junté con su sobrina, me enamoré para siempre, desde ese día que estoy con ella; ella (Coni) nos hizo la vida imposible. Ella me condenó: ‘Hasta el día que tú estés con ella yo no te voy a dejar tranquilo’", comentó.

Su rol de padre

Leo Rey aprovechó de hacer una autoevaluación en su rol paternal para con sus seis hijos. "He sido muy inexperto en la parte papá, porque yo nací inexperto, yo no fui criado normalmente, entonces me cuesta mucho".

El cantante comentó que a uno de sus hijos le dio muchas cosas materiales, lo cual considera un error en la actualidad. "A mi hijo cuando nació era todo, todo, todo. Yo no lo podía ver llorar, no le podía ver una carita de pena. Hice lo que no tenía que hacer, darle todo y hoy día he pagado eso".

"Siento el vacío de parte de ellos, no tanto interés por su padre, por lo afectivo, sino que más por la situación en la que yo me encontraba cuando estaba bien, famoso, tele, ahí estaban más presentes", lamentó.

Prueba de ello es que reveló que con una de sus hijas no tiene relación. "Matilde, es mi hija de Catemu. (Con) Ella es la que menos hemos compartido, la que menos vemos, lo más complicado de todo".

Todo sobre Famosos chilenos