Interpreta al padre de Javiera: Actor ícono de los 90 en Mega reapareció en "Reunión de Superados"

29 sept. 2026 - 16:31 hrs.

Uno de los actores más representativos de las primeras teleseries de Mega a fines de los 90 reapareció en la pantalla del canal como parte de "Reunión de superados".

Hablamos de Alejandro Castillo, quien volvió a las producciones nacionales con una aparición especial en la nocturna de Mega, interpretando al padre de Javiera, personaje de Daniela Ramírez.

El padre de Javiera

Su participación ocurrió en el capítulo 200 de la ficción, donde Javiera mantiene una conversación por videollamada con su padre.

El encuentro ocurre mientras la protagonista enfrenta un conflicto judicial con Max, interpretado por Álvaro Espinoza, relacionado con la custodia de Tortu.

Durante la conversación, el personaje de Castillo le cuenta a su hija que su esposa atraviesa problemas de salud, situación que cambia el rumbo del diálogo.

Reunión de Superados / Mega

La noticia lleva a Javiera a guardar silencio sobre las dificultades que enfrenta en el juicio y a centrarse en la situación familiar de sus padres.

El regreso de Alejandro Castillo

El regreso de Castillo también recuerda su trayectoria en las primeras teleseries de Mega, canal al que llegó en 1997 para participar en "Rosabella".

Uno de sus trabajos más recordados fue "A todo dar", emitida en 1998, donde interpretó a Andrés del Río, personaje que posteriormente adoptó la identidad de "El Tambito".

A Todo Dar / Mega

Antes de esta nueva aparición, una de sus últimas participaciones en producciones de Mega fue “Decibel 110”, teleserie juvenil emitida en 2011.

Todo sobre Reunión de Superados