Milei anuncia acciones contra empresa británica por vuelos entre Malvinas y Punta Arenas

29 sept. 2026 - 08:09 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno de Javier Milei anunció acciones contra una empresa británica por vuelos entre las islas Malvinas y Punta Arenas, en Chile. La medida incluye procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas contra Thales UK Limited.

La decisión fue informada por la Presidencia argentina, que señaló que las operaciones fueron realizadas con una aeronave de matrícula británica y sin autorización de las autoridades de ese país.

El anuncio se produjo en medio de una nueva serie de medidas de Argentina relacionadas con las actividades que se desarrollan en las Malvinas, cuya soberanía es reclamada por Buenos Aires y administradas por el Reino Unido.

Las acciones por los vuelos entre Malvinas y Punta Arenas

Según informó la Presidencia argentina, Milei ordenó iniciar de manera urgente los procedimientos correspondientes contra Thales UK Limited, luego de detectar operaciones en la ruta aérea que conecta las islas con Punta Arenas.

El Gobierno argentino también anunció que llevará adelante gestiones diplomáticas por estas operaciones, además de las acciones sancionatorias y las denuncias penales.

La medida se suma a otras iniciativas impulsadas durante las últimas semanas contra empresas relacionadas con actividades en las Malvinas. Argentina ha enviado cerca de 200 notas de advertencia a compañías e inversores de 30 países, además de iniciar unos 60 procedimientos administrativos y presentar al menos tres denuncias penales contra diez empresas petroleras y sus directivos.

DEFENDIENDO CON HECHOS



Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.



Si en 2 semanas el Reino Unido no… https://t.co/JTaBcQ7RGT — Javier Milei (@JMilei) September 28, 2026

También busca frenar el proyecto petrolero

En paralelo a las acciones por los vuelos, Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos de su Gobierno para iniciar un arbitraje internacional contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion.

La iniciativa busca impedir, según el Gobierno argentino, la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Buenos Aires dio al Reino Unido un plazo de dos semanas para adoptar medidas que impidan el inicio o la continuidad de esas actividades.

Si el requerimiento no es cumplido dentro de ese período, Argentina anunció que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar los derechos que reclama sobre su plataforma continental.

El proyecto Sea Lion es liderado por la petrolera israelí Navitas y contempla la extracción de crudo a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas, con miras a comenzar la producción en 2028.

¿Qué dijo Milei?

A través de su cuenta en X, el Presidente argentino se refirió a las medidas anunciadas por su Gobierno y sostuvo que buscan detener lo que calificó como “el saqueo ilegal” de recursos argentinos en el archipiélago.

“Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, afirmó Milei, quien cerró su mensaje con la frase: “Las Malvinas son argentinas y se defienden con hechos, no palabras”.

El anuncio ocurrió pocos días después de que el mandatario abordara la disputa por las islas ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En esa instancia, pidió al Reino Unido retomar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

Reino Unido rechazó los cuestionamientos

Tras las declaraciones de Milei ante la ONU, el Reino Unido sostuvo que los intentos de impedir el desarrollo petrolero en las islas constituyen “un intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial y carecen por completo de justificación en el derecho internacional”.

El Gobierno británico también reafirmó su apoyo al derecho de los habitantes de las islas Malvinas a la libre determinación.

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