Buses desde el aeropuerto directo a regiones: El nuevo servicio que se instalaría en el terminal aéreo desde 2027

29 sept. 2026 - 08:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo servicio de buses directos hacia localidades fuera de la Región Metropolitana podría instalarse en el Aeropuerto de Santiago a partir de marzo de 2027. La iniciativa permitiría a los pasajeros continuar su viaje sin realizar transbordos en la capital.

La Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel abrió un proceso para seleccionar a las empresas que operarán estos buses de trazado interurbano, con recorridos directos entre el aeropuerto y localidades ubicadas a no más de 300 kilómetros.

De acuerdo con el Diario Financiero, la primera etapa, correspondiente a la presentación de manifestaciones de interés, se extenderá hasta el 12 de octubre.

La iniciativa se concretó luego de que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) diera el vamos a la concesionaria para licitar estos servicios bajo el decreto 211, que reglamenta el transporte público remunerado de pasajeros desde y hacia aeropuertos.

Desde febrero, explicó el subgerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos del Aeropuerto Santiago de Chile, Manuel Valencia, han trabajado también con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) “en definir un mecanismo que nos permitirá adjudicar, a través de un concurso, a tres empresas que operarán -en un espacio cada una- servicios entre la Estación de Buses del aeropuerto y ciudades cercanas a la Región Metropolitana”.

Estos buses “deberán conectarse de forma directa con ciudades ubicadas fuera de la Región Metropolitana” y no podrán detenerse para dejar o tomar pasajeros dentro de la RM, debido a que esos viajes están cubiertos por otros servicios ya licitados a Centropuerto y Turbus.

¿A qué ciudades llegarían?

Los operadores interesados deberán presentar sus propuestas para servicios dentro de un radio de 300 kilómetros del aeropuerto. Entre las ciudades consideradas se encuentran Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Quillota, San Felipe y Los Andes, localidades “con un gran potencial de viajeros”.

Las tarifas, en tanto, serán determinadas por cada operador.

El objetivo, añadió Valencia, es “reforzarnos como el aeropuerto de la zona central de Chile, dada la cercanía y accesibilidad de alta calidad que proveen las autopistas hacia las regiones cercanas como Valparaíso y O’Higgins”.

Más de 10 operadores han mostrado interés

Desde que se dio a conocer el proceso, Valencia afirmó que han recibido el interés de más de 10 operadores, "lo que es consistente con el permanente requerimiento de pasajeros y usuarios del aeropuerto, especialmente quienes lo utilizan frecuentemente por trabajo, y que requieren servicios directos para reducir el gasto en recursos y tiempo que implica hacer dos o más transbordos para llegar desde ciudades cercanas a Santiago”.

Varias operadoras consultadas señalaron que aún esperan conocer más detalles del concurso antes de decidir si participarán.

Desde el Aeropuerto de Santiago señalaron que, si el proceso resulta exitoso, la iniciativa también podría permitir nuevos servicios intermodales, como alianzas entre aerolíneas y empresas de transporte terrestre para ofrecer pasajes integrados de avión y bus con origen o destino en ciudades como Valparaíso o Rancagua.

El aeropuerto ya tiene infraestructura

Desde el MTT explicaron que actualmente "la terminal cuenta con infraestructura para generar un intercambio modal" y que la medida "busca optimizar su uso, generando las condiciones técnicas y normativas para el traslado de pasajeros de manera segura".

Desde el Ministerio consideran la iniciativa "como un avance de facilitación aeroportuaria".

El Aeropuerto de Santiago precisó que en marzo de 2022 inauguró la primera estación de buses de un aeropuerto del país. El recinto tiene 16.700 metros cuadrados y contempla 26 espacios para buses, salas de espera, servicios higiénicos y espacios comerciales que aún quedan por habilitar.