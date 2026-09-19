Ya no tendrá el aviario más grande de Sudamérica: ¿Cómo es el proyecto que reemplazará al Chile Nativo del cerro San Cristóbal?

19 sept. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

El año 2018, el entonces presidente Sebastián Piñera anunció la construcción de "Chile Nativo", proyecto que incluía varias remodelaciones en la ladera del cerro San Cristóbal, entre estas, la ampliación del Zoológico Nacional.

El proyecto contaría además con el aviario más grande de Sudamérica, una nueva estación del funicular y el nuevo teleférico Pío Nono, la única obra inaugurada hasta ahora en esos terrenos del Parque Metropolitano (Parquemet).

Si bien el proyecto fue adjudicado en 2019 y su construcción comenzó en 2020, poco a poco el contratista fue retirando personal de las obras hasta abandonarlas por completo el año 2023, cuando ya se habían invertido unos $14.000 millones.

¿Cómo será el proyecto que reemplazará a Chile Nativo?

El nuevo proyecto que desarrollará el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) tiene por nombre "Ladera Viva" y busca aprovechar parte de las edificaciones que quedaron a medio terminar del proyecto anterior con un presupuesto inicial de $340 millones más otro de $40 millones para paisajismo.

Según reportó The Clinic, el antiguo proyecto quedó descartado porque en el proceso de participación ciudadana que sigue activo, y que el parque busca respetar, la ciudadanía rechazó la ampliación del zoológico.

Por lo tanto, "Ladera Viva" estará enfocada en la creación de un sector de educación ambiental, temas geológicos y un mirador en el que se podrá observar la histórica cantera del cerro San Cristóbal.

La Cuenta Pública 2026 del Parquemet entregó más detalles al respecto, ya que el documento señala que se busca consolidar a este sector como "un espacio emblemático para la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental y el encuentro de la ciudadanía con la naturaleza".

El proyecto incluirá una sala inmersiva, un auditorio para niños, áreas de lectura, un boulevard y la habilitación de la nueva estación del funicular que ya estaba proyectada.

De acuerdo a las fuentes del medio antes mencionado, se busca que "Ladera Viva" sea un espacio de vegetación y educación ambiental que podría recibir hasta 15 mil estudiantes al año y que estaría dividido en tres temáticas: el agua, el bosque y la tierra.

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