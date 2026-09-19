"Todo por la patria": Lluvia no detuvo las celebraciones en fondas de Concepción

19 sept. 2026 - 19:40 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este sábado, las fuertes lluvias se hicieron presentes en Concepción, pero no fueron impedimento para que los asistentes a las fondas del Estadio Ester Roa continuaran con las celebraciones de Fiestas Patrias.

Pese a las condiciones meteorológicas, el recinto continuó recibiendo público y quienes llegaron destacaron el ambiente que se mantiene en el lugar.

“La gente viene igual, está lleno”, comentó uno de los asistentes a las celebraciones.

Otros festejantes también valoraron que la lluvia no fuera un impedimento para continuar con las actividades. “La lluvia no frena a la gente acá en este tipo de celebraciones”, señalaron.

Quienes llegaron hasta las fondas aseguraron además que las precipitaciones durante estas fechas no son algo nuevo para ellos y que están acostumbrados a celebrar incluso cuando el tiempo no acompaña. “Todo por la patria”, resumió uno de los asistentes.

“La gente de Conce es motivá”, comentó otro de los presentes, dejando claro que las condiciones meteorológicas no fueron suficientes para terminar con el ánimo dieciochero.

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