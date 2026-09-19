Hombre de 24 años muere tras ser apuñalado en una ramada en San Clemente: Hay un detenido

19 sept. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este sábado 19 de septiembre, un hombre de 24 años falleció tras ser apuñalado en las ramadas de la comuna de San Clemente, en la región del Maule.

La Brigada de Homicidios de Talca, por instrucción de la Fiscalía del Maule, quedó a cargo de las diligencias para esclarecer el homicidio con arma cortante. El autor fue detenido por Carabineros.

Según indicó el fiscal Marcelo Albornoz, se trató de “la muerte de un hombre joven que presentaba una herida penetrante torácica que le causó la muerte posteriormente”.

Por su presunta participación en el homicidio, fue detenido un joven de 19 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

A petición de la Fiscalía, la detención del imputado fue ampliada hasta el lunes a las 10:30 horas, mientras continúan las diligencias para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.