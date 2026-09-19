Hay dos aerolíneas interesadas: Esta es la nueva ruta aérea que podría conectar el norte de Chile directamente con el extranjero

19 sept. 2026 - 16:39 hrs.

¿Qué pasó?

Si bien Chile cuenta con una gran conectividad aérea hacia el resto del mundo, casi todos los vuelos al extranjero inician en la ciudad de Santiago, lo que muchas veces provoca que los pasajeros de regiones deban incrementar sus tiempos de traslado a destinos del exterior que les quedan incluso más cercanos que la capital.

Una de las zonas que se ve afectada por esta desventaja del "modelo hub" con el que operan las compañías aéreas es el norte del país, que, pese a estar geográficamente más cerca de importantes centros de conexiones de Sudamérica, no tiene vuelos directos hacia esos lugares.

Atendiendo esa problemática, el cónsul general de Perú en Iquique, Miguel Ángel Gamarra, anunció recientemente que algunas aerolíneas de su país se encuentran interesadas en establecer una conexión directa hacia la capital de la región de Tarapacá.

La ruta que conectaría el norte de Chile con el extranjero

De acuerdo a Emol, Gamarra elaboró en junio pasado un informe técnico, tras el cual inició una evaluación con dos aerolíneas peruanas para establecer la ruta Iquique-Tacna-Lima.

La nueva conexión buscaría captar el gran flujo de pasajeros que hoy realiza ese trayecto por vía terrestre para evitar una escala en Santiago, constatando que el viaje actualmente puede demorar hasta 12 horas.

"Es increíble que tome más tiempo llegar desde Lima que volar a Madrid", sostuvo el diplomático en una entrevista con el diario La Estrella de Iquique.

Gamarra explicó que al flujo de personas que viajan por tierra a Tacna para volar desde allí a Lima "se suma una comunidad de 20 mil peruanos, 50 mil bolivianos, 11.500 venezolanos y 6.200 colombianos en Tarapacá que podrían usar la ruta para conectar con sus países, además de los chilenos que buscan viajar a Miami o Nueva York".

El presidente de la Cámara de Comercio de Iquique, Rafael Montes, señaló que la viabilidad de la ruta "dependerá de una ecuación concreta entre precio final, tiempo total de viaje y frecuencias".

"Tacna movilizó 279 mil pasajeros a junio y Tarapacá registró 71 mil pernoctaciones en julio, lo que demuestra la presencia de mercado si se coordina la oferta comercial", elaboró el dirigente.

Por su parte, Guillermo Rodríguez, director (s) de Sernatur Tarapacá, valoró la propuesta y anunció que "del 23 al 26 de septiembre recibiremos a una delegación de empresarios peruanos y bolivianos para recorrer la oferta turística regional y fortalecer la conectividad de cara al verano".

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