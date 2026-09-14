¿Tenías pensado viajar a Machu Picchu?: Estas son las nuevas exigencias para comprar entradas

14 sept. 2026 - 14:34 hrs.

El Ministerio de Cultura de Perú modificó las reglas para el uso sostenible y la visita turística a la Ciudad Inka de Machupicchu. La nueva normativa establece cambios en la compra, validación y uso de los boletos, además de los documentos exigidos para ingresar al sitio arqueológico.

¿Cuáles son los cambios en el reglamento?

Los boletos deberán ser adquiridos directamente por el visitante o por agencias de turismo inscritas ante la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco, a través de TuBoleto o en oficinas autorizadas.

Al comprar, se deberá pagar el monto completo y entregar el nombre y número de documento del visitante. Para ingresar será obligatorio presentar el documento original correspondiente.

Según Latina Noticias, el boleto tendrá carácter nominal y solo podrá utilizarse en la fecha, hora, circuito y por el titular registrados. Además, queda prohibida su venta por canales distintos a los oficiales.

La normativa también establece que no se podrá cambiar la fecha ni el nombre del titular. Solo se permitirá modificar una vez el número de pasaporte cuando exista un error material evidente.

Aseguran que el sistema anterior dificultaba la compra

En conversación con el medio, el presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, Carlos Gonzales, valoró las modificaciones. Según explicó, el sistema anterior dificultaba la compra y llegó a limitar la venta a 500 entradas diarias.

Los boletos que no sean utilizados en la fecha y horario correspondientes perderán su vigencia y no podrán ser reprogramados ni reembolsados, salvo casos de fuerza mayor o fortuitos debidamente acreditados.

Los visitantes deberán portar su ticket y un documento oficial de identidad. Los estudiantes, tanto extranjeros como peruanos, tendrán que presentar además un documento que los acredite como tales.

La norma también contempla ingreso gratuito para ciudadanos cusqueños y residentes del departamento que participen en programas de turismo social. TuBoleto deberá adecuarse en un máximo de diez días y, posteriormente, habrá una marcha blanca de 30 días.