Entre lágrimas y aplausos: Céline Dion regresa a los escenarios tras seis años y emociona a sus fanáticos

14 sept. 2026 - 14:10 hrs.

Céline Dion volvió a subirse a un escenario para ofrecer un concierto completo después de seis años alejada de este tipo de presentaciones. La cantante canadiense inauguró el sábado 12 de septiembre su residencia “Céline Dion Paris 2026-2027”, en la Plenitude Arena de Nanterre, a las afueras de París.

El regreso estuvo marcado por la emoción. Frente a cerca de 35 mil personas, la intérprete no pudo contener las lágrimas después de su primera canción y reconoció ante el público que se trataba de un momento especialmente significativo tras los problemas de salud que han afectado su carrera.

El esperado retorno de la artista fue comentado este lunes en Mucho Gusto de MEGA, donde se repasaron algunos de los momentos más emotivos de la presentación y el complejo proceso que ha vivido Dion durante los últimos años.

“Así que aquí estoy”: el emocionante regreso de Céline Dion

Dion escogió “On ne change pas” para abrir el espectáculo. Luego de interpretar la canción, la cantante rompió en llanto sobre el escenario.

La artista había asegurado que intentaría no llorar durante su regreso, pero finalmente reconoció que no pudo cumplir esa promesa. Según explicó, sus lágrimas eran de alegría y agradecimiento por volver a encontrarse con sus seguidores.

El concierto se extendió por aproximadamente dos horas y quince minutos, con un repertorio de 25 canciones en inglés y francés que recorrió distintas etapas de su extensa trayectoria.

Entre los temas interpretados estuvieron “Because You Loved Me”, “I’m Alive”, “The Power of Love”, “It’s All Coming Back to Me Now”, “My Heart Will Go On” y “All By Myself”, además de canciones en francés y una interpretación de “La Wally”.

“Hice una promesa de volver”

Uno de los momentos más destacados de la noche ocurrió cuando Céline Dion se dirigió directamente al público para hablar sobre el significado de su regreso.

“Finalmente, es maravilloso que estemos todos juntos. Hice una promesa de volver y estar nuevamente sobre el escenario. Así que aquí estoy”, expresó la cantante durante el espectáculo, según consignaron medios internacionales.

Dion también se refirió a las dificultades que ha enfrentado durante su proceso de recuperación y aseguró que ha aprendido a convivir con la fragilidad que implica su condición: “Yo estoy bien. He aprendido a vivir con esta fragilidad; al convivir con ella, la he domesticado y he decidido convertirla en una fuerza vital”, manifestó.

La enfermedad que alejó a Céline Dion de los escenarios

Céline Dion fue diagnosticada en 2022 con síndrome de la persona rígida (SPS), un trastorno neurológico poco frecuente que puede provocar rigidez muscular, espasmos dolorosos y dificultades para caminar o realizar determinados movimientos.

Los síntomas pueden verse desencadenados o agravados por estímulos como ruidos, contacto físico o situaciones de estrés. En algunos casos, la enfermedad puede afectar gravemente la movilidad y comprometer músculos involucrados en el habla y otras funciones.

En el caso de Dion, la condición tuvo un impacto directo en su carrera artística, debido a que los espasmos y la rigidez podían afectar incluso los músculos necesarios para cantar.

La cantante mostró parte de este proceso en el documental “I Am: Céline Dion”, donde expuso algunas de las dificultades físicas que enfrentó mientras buscaba recuperar su capacidad para actuar.

El síndrome de la persona rígida es una enfermedad crónica y actualmente no existe una cura, aunque existen tratamientos destinados a controlar sus síntomas y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

26 conciertos contempla su regreso

El retorno de Céline Dion a los escenarios no será una presentación aislada. Su residencia en París contempla 16 conciertos entre septiembre y octubre de 2026, todos en la Plenitude Arena.

A estas fechas se sumarán otras 10 presentaciones programadas para mayo de 2027, para alcanzar un total de 26 conciertos contemplados dentro de su regreso a los escenarios.

Así, después de seis años, la intérprete de “My Heart Will Go On” volvió a encontrarse con su público y concretó uno de los regresos más esperados de su carrera.