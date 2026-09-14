Termina restauración del plinto del monumento a Baquedano y recupera su color verde

14 sept. 2026 - 13:56 hrs.

¿Qué pasó?

Tras años cubierto por rayados, afiches y capas de pintura, el plinto del monumento al general Manuel Baquedano recuperó su tradicional color verde ceniza oliváceo. La primera etapa de conservación concluyó luego de cuatro meses de trabajos en Plaza Baquedano, en Santiago.

La intervención, ejecutada por la empresa Massardo y Principios Patrimonio, será entregada oficialmente este lunes por la Municipalidad de Providencia. Las labores tuvieron un costo de $102.099.903, IVA incluido, y fueron previamente autorizadas por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

Así fue la recuperación del plinto

Los especialistas trabajaron sobre la base de piedra andesita verde, traída desde una cantera de Talca, para retirar cerca de 23 capas de pintura acumuladas en su superficie.

El procedimiento contempló bisturí, vapor y microproyección, utilizando métodos de distinta intensidad según las condiciones de cada sector. También se aplicó vapor para remover rayados y afiches adheridos durante los meses de manifestaciones en el entorno del monumento.

"Se van a ver algunas de sus heridas"

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, explicó a El Mercurio que la intervención no buscó ocultar todas las marcas que quedaron en la estructura.

“Queríamos hacer esta restauración curativa, lo cual quiere decir que también se van a ver algunas de sus heridas. El paso del tiempo por supuesto que deja cicatrices, pero también la violencia ha dejado su daño y eso va a quedar ahí expresado”, señaló.

“Hay piezas faltantes, porque algunos delincuentes rompieron parte del monumento para ocuparlo como proyectil, otros hicieron fuego”, sostuvo.

Además de la limpieza, durante esta fase se elaboró un expediente con antecedentes históricos, materiales y constructivos, junto con un diagnóstico del estado actual del plinto. El documento establece los criterios técnicos para avanzar hacia su restauración.

Las etapas que aún están pendientes

El siguiente paso será la recuperación de los bronces del conjunto escultórico, proceso que deberá contar con la aprobación del CMN. En esta fase se contempla intervenir los bajorrelieves de los costados sur y norte.

Bajorrelieve sur: faltan 13 piezas, entre ellas jinetes, una cola de caballo y partes superiores de soldados.

Bajorrelieve norte: registra 21 piezas faltantes de características similares.

Segunda etapa del plinto: tiene un costo proyectado de $60 millones, IVA incluido.

También está prevista la reconstrucción de la Tumba del Soldado Desconocido. Su estructura fue destruida tras la exhumación de los restos, mientras que el nicho de hormigón terminó de perderse durante las obras del proyecto Nueva Alameda Providencia, impulsado por el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas.

El nuevo diseño deberá contar con la conformidad del Ejército de Chile y la aprobación del CMN. La reconstrucción del nicho está estimada en $40 millones, IVA incluido.

Los restos del soldado serán sometidos a un proceso de conservación. Profesionales especializados deberán abrir la urna metálica, realizar las labores correspondientes y trasladarlos a embalajes especiales. Esta intervención también considera la restauración de la placa conmemorativa y tendrá un costo estimado de $13 millones.

Restauración de otras esculturas

El municipio también elaboró informes de restauración para otros elementos del conjunto, los que deben ser aprobados por el Consejo de Monumentos Nacionales.

Entre ellos se encuentran:

El Centinela: se contempla instalar un nuevo sistema de anclaje y restituir partes faltantes, como uno de sus brazos.

se contempla instalar un nuevo sistema de anclaje y restituir partes faltantes, como uno de sus brazos. La Gloria y placa conmemorativa 1943: cuenta con un informe de restauración pendiente de aprobación del CMN.

Una vez que se retiren los muros que rodean el monumento, el resguardo del lugar continuará a cargo de Carabineros. Además, la piedra del plinto recibirá una capa de protección antigrafiti.

La proyección municipal es que todas las obras de restauración y conservación del conjunto escultórico estén terminadas para las Fiestas Patrias de 2027.