Así es el nuevo dron militar fabricado en Chile: Tardó 10 meses en desarrollarse y pronto realizará su primer vuelo

14 sept. 2026 - 13:12 hrs.

¿Qué pasó?

Chile dará un nuevo paso en el desarrollo de tecnología no tripulada. El lunes 21 de septiembre, un dron modelo VTOL realizará su primera prueba de vuelo sobre el campus de Inacap, en la comuna de Renca, Región Metropolitana.

El aparato puede despegar y aterrizar verticalmente, pero también desplazarse como un avión. Su desarrollo tomó 10 meses y fue realizado completamente en nuestro país por Inacap y Enaer, como parte del proyecto Drones para Chile.

Estrategia para impulsar la industria nacional

Según publicó La Tercera, el proyecto forma parte de una estrategia para impulsar una industria nacional de vehículos no tripulados con capacidades operativas para las Fuerzas Armadas.

La iniciativa busca reducir la dependencia tecnológica del extranjero. Actualmente, más del 90% de los drones que operan en Chile son fabricados en China, de acuerdo al citado medio.



El avance ocurre en medio de un escenario internacional donde los drones adquirieron un papel central en los conflictos armados. Ucrania e Irán han demostrado las capacidades que pueden alcanzar estos dispositivos con costos considerablemente menores que los de otros sistemas militares.

En la región, Chile también busca acortar distancia con países como Colombia, Brasil y Argentina, que han avanzado en la fabricación local de este tipo de tecnologías.

AFP / Referencial

"Debe ser una prioridad para el Estado"

La apuesta comenzó a tomar forma con una directiva secreta del Ministerio de Defensa emitida durante el gobierno anterior. El documento estableció cómo adquirir, modificar y fabricar vehículos no tripulados en el país.

La estrategia contempla, además, desarrollar sistemas que detecten y neutralicen drones. Para Ricardo Montero, exsubsecretario de Defensa, "debe ser una prioridad para el Estado" y resulta fundamental asegurar su financiamiento.

El modelo definido contempla una cooperación entre el Estado, la industria militar y las instituciones académicas, bajo el esquema conocido como "triple hélice".

Las distintas ramas de las Fuerzas Armadas ya trabajan en prototipos. La Armada, por ejemplo, desarrolló junto a RoboMotic un VTOL con 12 horas de autonomía y una velocidad máxima de 70 km/h.

Nuevas tecnologías de guerra

El Ejército también presentó vehículos terrestres no tripulados, además de sistemas de fabricación nacional destinados a detectar y neutralizar drones.

La Fuerza Aérea, en tanto, ha enviado oficiales a centros especializados en Reino Unido para estudiar las nuevas tecnologías de guerra. El objetivo final es pasar de usar equipos extranjeros a tener mayor autonomía tecnológica.

"Chile, en general, ha sido un observador del desarrollo extranjero de tecnologías críticas en circunstancias en que tenemos toda la capacidad para poder desarrollarlas nosotros mismos", afirmó el rector de Inacap, Lucas Palacios.

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