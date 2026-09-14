Camión vuelca en avenida Argentina y aplasta a vehículo menor en Valparaíso

14 sept. 2026 - 13:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este lunes en la avenida Argentina, en Valparaíso, luego de que un camión volcara y terminara sobre otro vehículo que circulaba por el sector.

El hecho provocó un amplio despliegue de los equipos de emergencia, debido a que el automóvil quedó atrapado bajo la estructura del vehículo de carga.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la conductora del automóvil pudo ser sacada desde el interior del vehículo y recibió asistencia tras el accidente. Hasta el momento no se han informado mayores detalles respecto de sus lesiones, las que están siendo tratadas en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

¿Por qué se produjo el accidente?

Las circunstancias que llevaron al volcamiento del camión aún deben ser establecidas. La emergencia generó además afectaciones al tránsito en este importante eje vial de Valparaíso mientras se desarrollaban las labores de rescate y retiro de los vehículos involucrados.

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por Carabineros, el camión 3/4 habría presentado una falla en los frenos y circulado a exceso de velocidad antes de impactar al vehículo menor.