Caso Mariana Sepúlveda: Fiscalía Centro Norte anuncia acciones para intentar revertir su prescripción

14 sept. 2026 - 13:20 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía anunció que recurrirá contra la resolución que sobreseyó la causa contra Ghislain Quiroz Carrizo, quien tras 18 años confesó el crimen de Mariana Sepúlveda, joven que desapareció en 2008 cuando se dirigía a su colegio en Conchalí.

En un principio, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago había decretado la internación provisional del imputado en un recinto hospitalario de Gendarmería, debido a su capacidad cognitiva reducida. Sin embargo, posteriormente, ordenó su libertad al considerar que el caso se encontraba prescrito.

¿Qué dijo la Fiscalía?

El fiscal Marcelo Cabrera, de la Fiscalía Centro Norte, señaló que "es una resolución que primero nos sorprendió, fundamentalmente porque se había dictado antes algo completamente distinto por parte del tribunal, que había fijado audiencia para el 15 de octubre".

"Es cierto que llegó un nuevo antecedente, pero nos parecía, y nos parece, que esos antecedentes debían discutirse en audiencia. En virtud de ello es que vamos a presentar recursos", agregó.

El nuevo antecedente es el certificado de movimientos migratorios incorporado a la causa, que indicaba que Quiroz no registraba movimientos migratorios fuera de Chile.

“Nos parece que si el tribunal consideró que era un antecedente relevante, se podría haber citado una audiencia de manera extraordinaria. Pero bueno, el tribunal fue de otro parecer y por eso es que estamos recurriendo”, sostuvo Cabrera.

Vivienda sigue resguardada

Tras conocer la decisión, el fiscal se comunicó con los familiares de Mariana Sepúlveda para informarles sobre lo ocurrido y los pasos que seguirían.

“Nos pilló a todos, la verdad, por sorpresa. Yo me comuniqué ese mismo día, el día viernes en la tarde, con la familia, les comuniqué la situación y les dije lo que estaba sucediendo y los pasos que venían por delante, y en ese sentido hemos estado en contacto permanentemente para que estemos interactuando de manera coordinada”, explicó.

Cabrera agregó que el domicilio donde, según la declaración del imputado, habría ocurrido parte de los hechos, "sigue resguardado y va a seguir en esa condición hasta que se dictamine o se resuelva otra cosa".