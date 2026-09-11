Martín de los Santos queda en prisión preventiva por peligro de fuga y para la seguridad de la sociedad

11 sept. 2026 - 17:10 hrs.

¿Qué pasó?

Martín de los Santos quedó en prisión preventiva luego de que el tribunal considerara que su libertad representa un peligro de fuga y un peligro para la seguridad de la sociedad, tras su regreso a Chile para enfrentar la investigación por la agresión contra un conserje adulto mayor en Vitacura.

El imputado llegó este viernes al país custodiado por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), luego de permanecer detenido en Brasil y completar el proceso de extradición.

¿Qué dijeron desde la Fiscalía?

El fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lamas, señaló que "el plazo de investigación se encuentra cerrado. Hay una acusación presentada donde el Ministerio Público solicitó una pena de 5 años de prisión menor en su grado máximo".

Luego, el persecutor confirmó que "se fijó la audiencia de preparación de juicio oral para el 2 de octubre del presente año".

Agresión a conserje en Vitacura

El caso se remonta a mayo de 2025, cuando el imputado habría abordado durante la madrugada a un conserje adulto mayor que realizaba su ronda en un edificio de Vitacura.

La agresión provocó lesiones de extrema gravedad en la víctima, quien sufrió, entre otras consecuencias, pérdida de visión de su ojo derecho, fracturas faciales y pérdida del olfato. Debido a estas secuelas, no ha podido retomar sus labores.

La investigación apunta a que de los Santos es imputado por estos hechos, mientras que la familia de la víctima ha solicitado que la causa sea recalificada desde lesiones graves a homicidio frustrado, con el objetivo de aumentar las eventuales sanciones.

Estuvo prófugo y fue detenido en Brasil

Tras los hechos, Martín de los Santos permaneció fuera del país y posteriormente fue detenido en Brasil por Interpol. Se encontraba recluido en la cárcel de Cuiabá hasta que se concretó su extradición a Chile.

Este viernes aterrizó en territorio nacional y quedó a disposición de la justicia para enfrentar las audiencias correspondientes.

Con la decisión del tribunal, el imputado deberá permanecer privado de libertad mientras continúa la investigación por la agresión al conserje.

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