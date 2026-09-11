Encuentran las primeras huellas de un Tiranosaurio Rex adulto: Rastro fósil mide siete metros y tiene 66 millones de años

11 sept. 2026 - 17:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un hallazgo en Dakota del Norte, Estados Unidos, permitió identificar el primer rastro fósil conocido atribuido a un Tyrannosaurus rex adulto. Las huellas tienen unos 66,5 millones de años.

El descubrimiento, publicado en la revista científica Journal of Vertebrate Paleontology, corresponde a un conjunto de cuatro huellas de tres dedos, encontradas en la Formación Hell Creek, zona conocida por sus fósiles de dinosaurios.

Denver Museum of Nature & Science

Pisadas miden cerca de 90 centímetros

El rastro fósil completo mide aproximadamente siete metros, mientras que cada una de las pisadas mide cerca de 90 centímetros.

La distancia entre las huellas permitió estimar que el animal tenía una zancada de cuatro metros. Además, los investigadores calcularon que avanzaba a una velocidad de entre 3,5 y 4,5 millas por hora.

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El equipo utilizó tecnología de escaneo tridimensional de alta resolución para registrar las huellas y elaborar reproducciones que permitan estudiarlas con mayor detalle.

"Increíblemente raro"

El valor científico del hallazgo radica en que los registros fósiles anteriormente descubiertos permitían reconstruir la morfología del animal, pero no documentar su movimiento en tiempo real.

Un rastro con cuatro pisadas consecutivas, en cambio, ofrece datos sobre zancada, postura y velocidad que los huesos no pueden proporcionar.

Denver Museum of Nature & Science

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"Los huesos nos dicen una enorme cantidad sobre estos animales, pero las huellas capturan un momento del comportamiento", señala Tyler Lyson, curador principal de paleontología de vertebrados del Denver Museum of Nature and Science, según consignó The Guardian.

El científico agregó que este tipo de rastro permite ver cómo se desplazaba el animal por el terreno, algo que calificó como "increíblemente raro" en el caso del T. rex.

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Tres de las huellas serán retiradas del lugar y trasladadas al museo de Denver para su conservación y estudio. El hallazgo fue identificado inicialmente por Kent Hups, un profesor de Colorado y voluntario del museo.