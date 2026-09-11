Investigación por secuestros extorsivos: Exfiscal Vinko Fodich queda en prisión preventiva

11 sept. 2026 - 16:27 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este viernes, se desarrolló la audiencia de formalización de los detenidos por una investigación por secuestros extorsivos, donde uno de ellos es el exfiscal Vinko Fodich.

El tribunal decretó la prisión preventiva para el expersecutor. La audiencia no alcanzó a concluir durante este viernes debido a un problema de tiempo y programación del tribunal. Por esta razón, la formalización continuará durante el sábado para parte de los imputados y se retomará el martes para otros de los acusados.

Vinko Fodich cumplirá prisión preventiva

De acuerdo con lo informado, el exfiscal se allanó a cumplir la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, al igual que otras dos personas civiles.

La medida cautelar tendrá una duración de 150 días, periodo establecido para el desarrollo de la investigación. Mientras tanto, aún no se determina el recinto penitenciario al que serán trasladados quienes quedaron sujetos a esta medida.

La defensa de Fodich no se opuso en esta instancia a la prisión preventiva. Según explicó su abogado, fue el propio exfiscal quien pidió que no se apelara inicialmente a la decisión del tribunal.

Sin embargo, su defensa adelantó que posteriormente analizará la posibilidad de apelar para intentar modificar la medida cautelar por otra de menor intensidad, como un arresto domiciliario total.

Investigación suma a 10 imputados

Inicialmente, la investigación contemplaba a siete imputados por los delitos de extorsión, secuestro extorsivo y asociación criminal. Sin embargo, se confirmó la detención de otras tres personas, elevando a 10 el número de imputados.

El Ministerio Público alcanzó a solicitar la prisión preventiva para la totalidad de los acusados, aunque la audiencia deberá continuar durante los próximos días para resolver la situación cautelar del resto.

La declaración del exfiscal

Uno de los elementos que llamó la atención durante la audiencia fue la declaración entregada por el propio Vinko Fodich respecto de su participación en el caso.

Según lo expuesto durante la audiencia, el exfiscal reconoció que conocía el plan y que había sido invitado a participar con el objetivo de darle mayor credibilidad al supuesto secuestro extorsivo.

De acuerdo con su versión, el objetivo era extorsionar a un ciudadano de origen chino que reside en Chile. También sostuvo que una persona de apellido Stevens habría ideado el plan y que él solamente habría prestado colaboración.

Fodich aseguró que no fue quien ideó el plan ni la persona que estaba detrás de su organización, sino que habría participado para contribuir a que el secuestro simulado resultara más creíble.

Habría recibido cerca de $3,5 millones

El exfiscal habría declarado haber recibido cerca de $3,5 millones por su participación. Asimismo, habría señalado que era la primera vez que participaba en algo de estas características.

La situación generó especial atención debido a su calidad de exfiscal, considerando que se trata de una persona que anteriormente estaba vinculada a la persecución de delitos y que ahora enfrenta una investigación por su presunta participación en hechos de extrema gravedad.

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