"Son controladas exclusivamente por la Armada": Chile descarta patrullajes conjuntos con Argentina en el Estrecho de Magallanes

11 sept. 2026 - 17:03 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Defensa Nacional salió al paso de las declaraciones del ministro de Defensa de Argentina, Carlos Presti, quien afirmó que existe un patrullaje combinado entre las Armadas de ambos países en el Estrecho de Magallanes.

Ante esta situación, desde el Gobierno chileno precisaron que las aguas jurisdiccionales nacionales son controladas exclusivamente por la Armada de Chile, diferenciando esta labor de los mecanismos de cooperación que ambos países mantienen en aguas internacionales.

Ministro argentino afirmó que existe un patrullaje combinado

En conversación con el medio argentino A24, Carlos Presti aseguró que existe actualmente un patrullaje conjunto entre las fuerzas navales de ambos países.

“Hay patrullaje combinado entre la Armada argentina y la Armada de Chile. Hay ejercicios que realizamos también de manera combinada, se realizan en los dos”, señaló el secretario de Estado argentino, según consignó La Tercera.

Presti agregó que ambos países mantienen una relación de cooperación en materia militar y mencionó también la existencia de la Patrulla Antártica.

Defensa aclara que control de aguas chilenas es exclusivo de la Armada

Frente a estas declaraciones, el Ministerio de Defensa Nacional emitió un comunicado en el que precisó que “las aguas jurisdiccionales chilenas son custodiadas y controladas exclusivamente por la Armada de Chile, en el marco de las atribuciones que le corresponden”.

De esta forma, la cartera estableció que la custodia y control de las aguas bajo jurisdicción chilena corresponden exclusivamente a la institución naval nacional, descartando que dicha función sea realizada de manera conjunta con Argentina.

Cooperación con Argentina se realiza en aguas internacionales

El comunicado chileno también hizo una distinción respecto de la cooperación existente entre ambos países. Según Defensa, “Chile mantiene, además, una estrecha cooperación con países vecinos en aguas internacionales”.

En el caso de Argentina, la cartera destacó la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC), iniciativa que ambos países desarrollan desde hace 22 años y que funciona de manera estacional entre noviembre y febrero.

El operativo contempla turnos alternados de unidades navales de Chile y Argentina y tiene como objetivo “prevenir y responder ante emergencias en las rutas desde y hacia el continente antártico”.

Defensa destaca ejercicios entre ambas Armadas

El Ministerio también mencionó el Ejercicio Viekarén, desarrollado en el área del Canal Beagle y destinado al entrenamiento combinado frente a emergencias marítimas, además del fortalecimiento de las capacidades de búsqueda y rescate.

Finalmente, Defensa destacó las relaciones entre las instituciones navales de ambos países y aseguró que existe cooperación en materia de seguridad marítima, pero “con pleno respeto a sus respectivas jurisdicciones y soberanía”.