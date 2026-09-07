Diego Schalper pide al Gobierno reforzar la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes

07 sept. 2026 - 11:32 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, llamó al Gobierno a reforzar la presencia de Chile en el Estrecho de Magallanes y a definir una agenda para reafirmar la soberanía nacional, incluyendo mayor presencia territorial y ejercicios científicos y militares.

¿Qué dijo Schalper?

En entrevista con Radio Duna, Schalper señaló que “yo al menos creo que tenemos que acusar recibo de un contexto geopolítico exigente. Y por lo mismo, más que entrar en una espiral de lamentaciones y declaraciones, yo lo que le he planteado al ministro de Defensa y al ministro de Relaciones Exteriores es la necesidad de que nos tracemos una agenda para dejar clara la soberanía chilena en esa zona del país”.

Dicho esto, explicó que eso significa “visita y presencia territorial, revisar bien nuestro presupuesto nacional, especialmente en materia de defensa, incrementar la presencia de ejercicios de distinto tipo en esa zona, científicos, militares, en fin. Y yo espero que no sigan las declaraciones al otro lado de la cordillera”.

“Yo al menos pienso que acá jurídicamente, no hay ninguna duda que esa zona es de territorio nacional”, aseguró.

Consultado por la reforma política, se mostró partidario de que el Gobierno le ponga urgencia: “Evidentemente parte del problema en el que está el país es la poca capacidad de respuesta que muchas veces tiene la política, y parte de eso también tiene que ver con la fragmentación del sistema político”, dijo.

"Hoy día los chilenos tienen una urgencia de ingresos"

El parlamentario destacó en la entrevista que es deseo de su partido de “que mientras la ley de reconstrucción vaya mostrando sus primeras luces, hay un espacio de tiempo en que las personas necesitan tener la tranquilidad de que van a contar con los ingresos necesarios para salir adelante”.

“Tenemos el deber de incorporar dentro de la ley de presupuesto una estrategia muy intensa en generación de empleo, con obras públicas, con alianzas con los municipios para la generación de empleos de emergencia, probablemente con subsidios al empleo”, añadió.

Y aseguró que “nosotros tenemos que entender que hoy día los chilenos tienen una urgencia de ingresos, y por lo tanto yo al menos creo que este punto de inflexión del que le estoy conversando tiene que ver con poner los focos en la urgencia de los chilenos y poner los medios para que eso suceda”.

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