El regreso de Natalia Duco a La Moneda: Se incorporará al equipo de asesores presidenciales a menos de un mes de su salida

07 sept. 2026 - 12:29 hrs.

¿Qué pasó?

Natalia Duco regresará a La Moneda, apenas 24 días después de haber dejado el Ministerio del Deporte. La exministra se incorporará al equipo de asesores presidenciales, conocido como el Segundo Piso.

La exdeportista formará parte de este grupo que es liderado por el ingeniero Alejandro Irarrázaval y que trabaja directamente con el Presidente José Antonio Kast, donde tendrá como misión el desarrollo de las Olimpiadas Especiales que se realizaran el próximo año en Chile.



Polémica salida de Duco

Duco había dejado el cargo el 14 de agosto, luego de la controversia generada por el uso de un vehículo fiscal. El episodio también terminó con la salida del entonces subsecretario del Deporte, Andrés Otero.

La situación comenzó con una actividad, informada inicialmente como una reunión de trabajo. Posteriormente, la difusión de un video generó cuestionamientos y abrió un flanco con la Contraloría.

Pese a su salida, Kast destacó públicamente la labor de la exministra durante sus cinco meses en el cargo. En esa oportunidad valoró su "compromiso, lealtad" y "trabajo incansable".

El Mandatario también calificó su salida como una decisión "difícil" y "dolorosa", y señaló que era un "error que cualquiera puede cometer".

Entre los aspectos de su gestión mencionados por Kast estuvo la postulación de Chile a los Juegos Olímpicos Juveniles. En la misma instancia, el Presidente destacó a Duco por "tu impronta, tu energía, tu capacidad de convocar".

Ahora, la exministra volvería al Ejecutivo desde una posición diferente, en un equipo cercano al Presidente. Según el mismo medio, su incorporación se produce mientras en La Moneda se analizaba un nuevo destino para ella.

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