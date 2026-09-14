Fodich abre nueva arista: investigan si banda usó falsos cuarteles PDI con otras víctimas

14 sept. 2026 - 13:14 hrs.

El falso cuartel de la Policía de Investigaciones montado en el centro de Santiago para retener y extorsionar a dos ciudadanos chinos podría no haber sido el primero utilizado por la organización que hoy mantiene en prisión preventiva al exfiscal Vinko Fodich y a tres funcionarios de la policía civil.

Así se desprende de la declaración que Fodich prestó ante la Fiscalía Supraterritorial y el Departamento V de Asuntos Internos de la PDI, cuyo contenido forma parte de un informe policial fechado el 11 de septiembre.

De acuerdo con el testimonio del exfiscal, dos de los civiles que participaron en la preparación del montaje le habrían asegurado que ya habían realizado anteriormente procedimientos similares junto al detective Sebastián Navarrete.

“Quiero agregar que estos dos sujetos dijeron que, junto al detective Navarrete, este tipo de escena, me refiero a la implementación de un falso cuartel policial para embaucar personas y solicitar dinero para su liberación, la habían realizado en oportunidades anteriores”, declaró Fodich.

El exfiscal precisó que desconoce si esos supuestos episodios ocurrieron en el mismo inmueble utilizado para retener a los hermanos de apellido Fu. También aclaró que no fue testigo de esos hechos y que solo estaba reproduciendo lo que, según su versión, escuchó de parte de los otros integrantes del grupo.

“Eso fue lo que me dijeron, no me consta que haya sido así”, añadió.

La pista de otras posibles víctimas

La declaración abre una nueva línea investigativa para la Fiscalía: establecer si la estructura utilizó anteriormente policías, vehículos institucionales, esposas y falsos procedimientos para retener a otras personas y exigirles dinero a cambio de su libertad.

En el episodio actualmente judicializado, la organización acondicionó el piso -1 de un edificio ubicado en avenida José Miguel Carrera, en Santiago, para hacerlo parecer una dependencia policial. En su interior instalaron objetos asociados a la PDI y una pizarra con un supuesto organigrama criminal.

Según los antecedentes de la investigación, las víctimas fueron esposadas y amenazadas con una supuesta orden de detención y un eventual traslado a Iquique. Inicialmente, los participantes del montaje les habrían exigido $200 millones, cifra que posteriormente bajó a $150 millones, luego a $100 millones y, finalmente, a $30 millones.

El pago fue reunido por la familia y trasladado hasta el falso cuartel. Tras la entrega del dinero, los hermanos Fu fueron liberados.

Los organizadores y el vínculo con la PDI

En su declaración, Fodich identificó a dos civiles a quienes mantenía registrados en su teléfono como “Estéfano” y “Esteban Shagui”. Según sostuvo, ambos participaron activamente en la preparación del falso procedimiento y mantenían contacto directo con Navarrete.

El exfiscal también afirmó que estas personas habrían intervenido, junto al detective, en la distribución de los $30 millones entregados por las víctimas.

La investigación deberá determinar ahora si existen registros telefónicos, movimientos bancarios, comunicaciones o denuncias anteriores que permitan corroborar la versión entregada por Fodich y establecer si hubo otras personas afectadas por el mismo método.

El papel reconocido por Fodich

Aunque el exfiscal aseguró que no diseñó ni elaboró el montaje, reconoció haber sabido anticipadamente que el objetivo era engañar al ciudadano chino y admitió que concurrió a una reunión de preparación en el falso cuartel.

También declaró que buscó a la hermana de una de las víctimas, la acompañó hasta el inmueble y le mostró un vehículo policial estacionado en el exterior para reforzar la apariencia de que se encontraban frente a un procedimiento real.

Posteriormente, Fodich acompañó a la mujer en parte del recorrido realizado para reunir los $30 millones y reconoció haber recibido $3,5 millones tras la entrega del dinero.

El exfiscal sostiene que esa fue la única oportunidad en que participó de un hecho de estas características. Sin embargo, su declaración entregó a los investigadores una pista hasta ahora desconocida: la posibilidad de que el falso cuartel y el uso de policías para exigir dinero no hayan comenzado con el secuestro de los hermanos Fu.

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