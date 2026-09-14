Reconocido pisco chileno triunfa en competencia de Estados Unidos: Obtuvo seis distinciones, incluidas tres medallas de oro

14 sept. 2026 - 09:33 hrs.

¿Qué pasó?

El pisco chileno sumó un nuevo reconocimiento internacional luego de que Pisquera Bou Barroeta obtuviera seis importantes distinciones en USA Spirits Ratings 2026.

Importantes reconocimientos para el pisco nacional

La empresa familiar del Valle del Huasco consiguió tres medallas de oro, una de plata y dos de los principales premios del certamen: Pisco of the Year 2026 y Spirit of the Year Chile 2026, equivalentes a Pisco del Año y Destilado del Año de Chile.

En el certamen, realizado en Estados Unidos, Pisco María’s de Bou Barroeta fue el producto más destacado con 93 puntos y medalla de oro.

Los otros reconocimientos fueron para Pisco Noor y Pisco Cofradía, ambos con 91 puntos y medalla de oro. Gran Pisco Luxstelle obtuvo 88 puntos y medalla de plata.

En total, las cuatro etiquetas presentadas por la pisquera fueron premiadas y alcanzaron un 100% de medallas en la competencia.

"Una nueva razón para poner en valor un producto ligado a nuestra identidad"

"En un mes en que el pisco vuelve a ocupar un lugar central en las mesas de los chilenos, estos reconocimientos entregan una nueva razón para poner en valor un producto estrechamente ligado a nuestra identidad y tradición nacional”, señaló Romanet Bou Ruiz-Aburto, socia de Pisquera Bou Barroeta.

El evento, organizado por Beverage Trade Network, evalúa los destilados por su calidad, relación precio-valor y presentación, aspectos clave para su venta en tiendas, restaurantes y bares.

Para Bou Barroeta, los seis reconocimientos representan uno de sus principales hitos internacionales de 2026, y también son una nueva vitrina para el pisco chileno de origen, elaborado en Atacama y con una creciente presencia en competencias internacionales.