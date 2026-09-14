CuentaRUT del BancoEstado: ¿Cómo consulto una transferencia?

14 sept. 2026 - 09:00 hrs.

La CuentaRUT de BancoEstado se ha consolidado como el medio de pago y depósito más utilizado en Chile. Debido a su alto flujo diario de operaciones, es común que los usuarios necesiten verificar el detalle de un dinero enviado o recibido, comprobar si un depósito se concretó de manera correcta o confirmar los datos del destinatario.

Para resolver estas dudas de forma rápida y sin necesidad de acudir a una sucursal, el banco cuenta con canales digitales y telefónicos donde se puede revisar la información detallada de cada movimiento.

Paso a paso para revisar la cartola de transferencias en Banca en Línea

Si deseas obtener todos los detalles de las transacciones realizadas o recibidas en tu cuenta, la alternativa más completa es la plataforma web. Los pasos para realizar la consulta son los siguientes:

Ingresa al sitio oficial de BancoEstado e inicia sesión en la Banca en Línea con tu RUT y clave de acceso. En el menú principal, selecciona la opción "Transferencias". Haz clic en "Cartola de Transferencias". Elige el producto a consultar (CuentaRUT).

En este apartado podrás ver el detalle completo de cada operación, incluyendo fecha, monto, banco de origen o destino, nombre de la persona y número de cuenta. Asimismo, el sistema permite descargar un comprobante individual en formato PDF para guardar como respaldo o enviar como comprobante de pago.

Cómo ver los últimos movimientos desde la App BancoEstado

Para consultas rápidas desde el teléfono móvil, la aplicación BancoEstado ofrece dos rutas directas para revisar el historial:

Opción 1:

Abre la app e ingresa con tu clave, huella o Face ID. Presiona sobre el recuadro "CuentaRUT". Selecciona la opción "Últimos Movimientos".

Opción 2:

Ingresa a la sección "Tarjeta CuentaRUT". Pulsa en la opción "Saldos y Movimientos".

Qué hacer si mantienes dudas con un movimiento

En caso de que, tras revisar la cartola o la app, sigas con dudas sobre una transferencia no reconocida, un monto erróneo o un depósito pendiente, el banco cuenta con líneas de atención telefónica para orientar al cliente:

Call Center general: 600 200 7000

Línea gratuita de atención: 800 80 2020

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