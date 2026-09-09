Cuenta RUT: ¿Cómo desbloqueo mi tarjeta sin ir al banco?

09 sept. 2026 - 09:00 hrs.

Si tu Cuenta RUT quedó bloqueada, no siempre es necesario acudir a una sucursal de BancoEstado para recuperar el acceso. Dependiendo del tipo de bloqueo, existen alternativas que permiten volver a habilitar la tarjeta directamente desde la aplicación o el sitio web de la entidad.

La cuenta bancaria es utilizada diariamente por millones de chilenos para recibir depósitos, realizar transferencias, pagar compras y acceder a distintos servicios financieros. Por eso, un bloqueo de la tarjeta o de las claves puede impedir realizar varias de estas operaciones.

¿Qué hacer si tu Cuenta RUT tiene un bloqueo temporal o permanente?

El primer paso es identificar qué tipo de bloqueo presenta la tarjeta. Si se trata de un bloqueo temporal, BancoEstado señala que es posible volver a habilitarla sin necesidad de acudir a una sucursal.

Para realizar el trámite existen dos alternativas:

Desde la App BancoEstado : ingresar a la opción "Bloqueo y configuración de tarjeta".

: ingresar a la opción "Bloqueo y configuración de tarjeta". Desde el sitio web de BancoEstado: ingresar con RUT y clave y seleccionar la opción "Bloqueo de Tarjetas" (pinchando aquí).

El procedimiento dependerá del tipo de bloqueo que presente la tarjeta y de si el inconveniente corresponde a la tarjeta física o a las claves utilizadas para ingresar a la aplicación o a la Banca en Línea.