¿Tienes dinero olvidado en Cajas de Compensación? Revisa solo con tu RUT si tienes saldo a favor

08 sept. 2026 - 14:00 hrs.

Muchos trabajadores y pensionados en el país podrían tener dinero olvidado en las distintas Cajas de Compensación, montos que se generan principalmente por reajustes o cobros extra asociados al pago de cuotas.

Para facilitar la consulta de estos recursos, la asociación gremial Cajas de Chile habilitó una plataforma que permite revisar si una persona mantiene saldos a favor en alguna de estas instituciones.

¿Cómo saber si tienes dinero a favor?

Para realizar la consulta, solo es necesario ingresar el RUT del usuario y presionar la opción “Consultar mi saldo” (pinchando aquí).

Una vez realizada la búsqueda, el sistema informará si existen saldos a favor y señalará la institución en la que se encuentran.

Cajas de Chile

¿Cómo solicitar la devolución del dinero?

Si la consulta arroja que existen montos sin cobrar, la persona deberá ingresar a la plataforma de la Caja de Compensación que aparezca en el resultado para presentar la correspondiente solicitud de devolución.

En ese mismo sitio podrá conocer los detalles del proceso y las distintas formas disponibles para recibir el pago.

Una de las alternativas es que el dinero sea depositado directamente en una cuenta bancaria, evitando que la persona tenga que acudir presencialmente a una oficina y permitiéndole ahorrar tiempo.