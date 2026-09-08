Bono Logro Escolar: ¿En qué porcentaje del RSH debe estar la familia para recibirlo?

08 sept. 2026 - 09:00 hrs.

Pertenecer a cierto porcentaje más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) es uno de los principales requisitos para acceder al Bono Logro Escolar, beneficio destinado a estudiantes que además destaquen por su rendimiento académico.

El aporte forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF) y se entrega de manera automática, por lo que las familias y estudiantes que cumplan las condiciones no deben realizar una postulación.

Además del requisito socioeconómico, los estudiantes deben cumplir con determinadas condiciones relacionadas con su nivel educacional y desempeño académico.

¿En qué porcentaje del RSH debe estar la familia?

Para recibir el Bono Logro Escolar, la familia debe pertenecer al 30% más vulnerable de la población nacional, de acuerdo con la información del Registro Social de Hogares.

Esta clasificación se determina considerando la situación socioeconómica registrada al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se paga el beneficio.

El Registro Social de Hogares es el instrumento utilizado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para identificar a los estudiantes que cumplen con el requisito de vulnerabilidad socioeconómica.

¿Quiénes pueden recibir el Bono Logro Escolar?

El beneficio está dirigido a estudiantes de hasta 24 años que cumplan todos los requisitos establecidos.

Entre las condiciones se encuentran:

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población , según el RSH, al 31 de marzo del año anterior al pago del bono.

, según el RSH, al 31 de marzo del año anterior al pago del bono. Haber cursado entre 5° básico y 4° medio durante el año inmediatamente anterior.

durante el año inmediatamente anterior. Encontrarse dentro del 30 % de mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso durante ese mismo período.

de su promoción o grupo de egreso durante ese mismo período. Haber asistido a un establecimiento de enseñanza básica o media reconocido por el Ministerio de Educación (Mineduc).

¿Cuánto dinero entrega?

El Bono Logro Escolar se paga una vez al año y contempla dos montos, dependiendo de la posición que ocupe el estudiante dentro de su promoción:

$85.057 : para quienes se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.

: para quienes se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción. $51.036: para quienes estén dentro del segundo 15 % de mejor rendimiento.

¿Cómo saber si recibiré el Bono Logro Escolar?

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia cuenta con una plataforma de consulta para que los potenciales beneficiarios puedan revisar si cumplen las condiciones y si les corresponde el aporte.

La consulta se puede realizar (en este enlace) ingresando el RUT y la fecha de nacimiento, o bien utilizando la ClaveÚnica.

Así, los estudiantes y sus familias pueden conocer directamente el resultado de la asignación del Bono Logro Escolar sin necesidad de realizar una postulación.