Bono Logro Escolar: Este es el monto que reciben los alumnos con mejor rendimiento

03 sept. 2026 - 07:00 hrs.

El Bono Logro Escolar es un beneficio otorgado por el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Está diseñado para incentivar el esfuerzo académico de niños, niñas y jóvenes que cursan la educación básica y media, destacando dentro de su promoción por sus calificaciones y asistencia.

A diferencia de otras ayudas estatales, este beneficio no requiere de postulación previa. La selección de los alumnos beneficiados se gestiona de manera interna mediante la cruza de datos académicos proporcionados por el Mineduc y los datos socioeconómicos administrados por el Estado.

Montos asignados según el porcentaje de rendimiento

El valor de esta asignación monetaria varía de acuerdo con el nivel de excelencia académica obtenido por el estudiante respecto de su grupo de egreso o promoción. El universo elegible se divide en dos tramos principales:

Primer tramo (primer 15% de mejor rendimiento) : Reciben $85.057 por cada estudiante que cumpla los requisitos.

: Reciben $85.057 por cada estudiante que cumpla los requisitos. Segundo tramo (segundo 15% de mejor rendimiento): Reciben $51.036 por cada estudiante elegible.

Este monto es acumulable por cada integrante del núcleo familiar que califique para el aporte. Por ejemplo, si un hogar cuenta con dos hijos en el primer 15% de mejor rendimiento y un tercer hijo ubicado en el segundo tramo, la familia recibirá un total combinado de $221.150 ($85.057 + $85.057 + $51.036).

Además, este pago es totalmente compatible con otras transferencias monetarias y subsidios que entrega el Ingreso Ético Familiar y el Subsistema Seguridades y Oportunidades.

Requisitos para acceder al beneficio

Para que un estudiante sea considerado beneficiario del Bono Logro Escolar, debe cumplir obligatoriamente con las siguientes condiciones:

Rango de edad y nivel educativo : Tener hasta 24 años de edad y haber cursado entre 5° básico y 4° medio durante el año escolar inmediatamente anterior.

: Tener hasta 24 años de edad y haber cursado entre 5° básico y 4° medio durante el año escolar inmediatamente anterior. Rendimiento académico : Estar ubicado dentro del 30% de mejor rendimiento escolar de su curso o promoción durante el periodo académico previo.

: Estar ubicado dentro del 30% de mejor rendimiento escolar de su curso o promoción durante el periodo académico previo. Vulnerabilidad social : Pertenecer al 30% más vulnerable de la población nacional, de acuerdo con los datos del Registro Social de Hogares (RSH) al 31 de marzo del año anterior al pago del bono.

: Pertenecer al 30% más vulnerable de la población nacional, de acuerdo con los datos del Registro Social de Hogares (RSH) al 31 de marzo del año anterior al pago del bono. Institución educativa: Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media reconocidos oficialmente por el Mineduc.

¿Cómo se cobra y dónde consultar?

El pago se transfiere directamente mediante abono bancario en la CuentaRUT de BancoEstado a nombre del cobrador del grupo familiar designado o del propio beneficiario. En caso de no contar con una cuenta activa, el Ministerio tramita la apertura de una CuentaRUT para realizar la entrega del dinero.

Las familias pueden revisar si a alguno de sus integrantes le corresponde el bono en el sitio web oficial del Ministerio de Desarrollo Social y Familia o a través del portal ChileAtiende, consultando con el RUT del estudiante o del cobrador de bonos y su respectiva fecha de nacimiento o ClaveÚnica.

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