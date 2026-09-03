Punta Arenas abrirá nueva ruta marítima a las Malvinas tras acuerdo con naviera chilena

03 sept. 2026 - 07:25 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, confirmó que la Corporación de Desarrollo de Islas Falkland cerró un contrato con la naviera chilena Easter Island para abrir una nueva ruta marítima hacia las Falkland/Malvinas desde la capital de la región de Magallanes y Antártica Chilena.

Actualmente, el archipiélago tiene a Montevideo como su única conexión marítima con Sudamérica, con una navegación de casi 2.000 kilómetros. Desde Punta Arenas, en cambio, la distancia se reduciría a la mitad, permitiendo disminuir los costos de transporte.

Según informó El Mercurio, Radonich, uno de los impulsores de la iniciativa, sostiene que la economía magallánica perdió US$300 millones desde 2011, cuando una declaración del Mercosur, respaldada por Chile, prohibió la recalada de barcos con bandera de las islas en los puertos de los países firmantes.

Un millonario poder de compra

El primer viaje de Easter Island está previsto para noviembre. Entre los productos que interesan a los habitantes de las islas se encuentran alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos.

En paralelo, los días 28 y 29 de septiembre, una delegación de 25 empresarios de las Falkland/Malvinas llegará a Punta Arenas para participar en una rueda de negocios con proveedores chilenos. Según Radonich, las islas tienen un poder de compra de US$20 millones anuales, lo que podría beneficiar la economía y el empleo local.

El alcalde descartó además que la nueva ruta entre en conflicto con la declaración del Mercosur de 2011, debido a que el barco tendrá otra bandera.

Acuerdo anunciado previamente

Easter Island había anunciado en julio pasado su interés en concretar esta conexión, luego de que representantes de la empresa viajaran a las islas para sostener una docena de reuniones con empresas locales y realizar una presentación ante miembros de la cámara de comercio.

"Existe un claro interés por parte de Chile en restablecer una conexión marítima comercial con las Islas Falkland. La visita de Easter Island Naviera y la respuesta positiva de la comunidad empresarial de las Islas Falkland demuestran claramente la seriedad con la que se está trabajando en este proyecto", señaló Sam Cockwell, gerente de proyectos estratégicos de Falkland Islands Development Corporation (FIDC).

La visita fue organizada por FIDC, en el marco de su colaboración con la Cámara de Comercio Británica en Chile y de las delegaciones comerciales realizadas durante 2024 y 2025.

Además de identificar la carga que los empresarios de las islas buscan enviar a través de Chile, Easter Island analizó posibles exportaciones de materiales hacia Chile, incluida chatarra.