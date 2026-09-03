Javier Milei llega a Chile en medio de la polémica por el Estrecho de Magallanes y se reunirá con Kast

03 sept. 2026 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Argentina, Javier Milei, llegó este jueves a Chile en medio de la polémica generada por las declaraciones y antecedentes relacionados con la soberanía del Estrecho de Magallanes, uno de los temas que marcará su visita al país.

El mandatario argentino llegó cerca de las 8:45 horas para participar en el Foro Madrid, donde participará durante la mañana y entregará un discurso.

Sin embargo, uno de los momentos clave de la jornada será la reunión bilateral que sostendrá con el presidente José Antonio Kast a las 12:00 horas en el Palacio de La Moneda.

La visita se produce luego de una serie de declaraciones y acciones que han generado tensión entre ambos países. Entre ellas, el despliegue realizado por el Gobierno chileno en la zona de Magallanes para reafirmar la soberanía nacional sobre el territorio.

Uno de los puntos que está sobre la mesa es un decreto firmado por el entonces presidente argentino Alberto Fernández en 2021, que plantea una labor compartida entre ambos países en determinadas materias vinculadas al territorio de Magallanes.

Aunque el tratado internacional establece la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes, la existencia de este decreto argentino ha generado cuestionamientos en las últimas semanas.

Kast descarta exigir a Milei la firma

Inicialmente, el canciller había planteado que el documento estaba disponible para que Milei pudiera firmarlo durante su visita a Chile. Sin embargo, el presidente Kast descartó que vaya a exigirle al mandatario argentino que lo haga.

Kast ha señalado que la soberanía chilena sobre Magallanes está establecida y que, por lo mismo, el decreto podría ser modificado posteriormente.

La decisión busca evitar que este punto termine generando una nueva tensión durante una visita que también contempla otros asuntos de interés bilateral.

De hecho, Milei se había comprometido al asumir la Presidencia argentina a avanzar en la derogación del decreto, con el objetivo de zanjar la controversia.

Un tema con distinta importancia en ambos países

Mientras en Chile la situación ha generado atención política y diplomática, en Argentina el tema tendría una menor relevancia dentro de la agenda de Milei.

Según lo señalado durante el reporte, el mandatario argentino está concentrado además en un discurso relacionado con la cuestión de las islas Malvinas, que grabará durante su regreso a Argentina y que será emitido a las 21:00 horas de este jueves, hora de Chile.

La visita de Milei contempla así una intensa agenda, con su participación en el Foro Madrid y posteriormente el encuentro con Kast en La Moneda.

El estrecho de Magallanes, sin embargo, aparece como uno de los asuntos que podrían abordar ambos mandatarios durante su reunión bilateral, en un contexto marcado por las recientes declaraciones y la tensión diplomática entre Chile y Argentina.