Bono por Formalización del Trabajo: ¿Quiénes pueden recibir más de $300 mil?

03 sept. 2026 - 09:00 hrs.

El Bono por Formalización del Trabajo es un beneficio económico entregado por el Estado con el objetivo de incentivar e integrar al mercado laboral formal a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Este aporte monetario de pago único cobra especial relevancia, ya que contempla un monto máximo que supera los $300 mil pesos ($302.505 reajustados según la variación del IPC).

¿Quiénes pueden recibir los más de $300 mil?

Para acceder al cobro de este beneficio de pago único, las personas deben cumplir con los criterios de selección fijados por el Estado. Cada integrante del grupo familiar que cumpla con las exigencias legales puede recibir este dinero.

Los requisitos para ser beneficiario son:

Pertenecer al Subsistema Seguridades y Oportunidades : Es indispensable ser usuario o integrante de una familia usuaria de este subsistema estatal.

: Es indispensable ser usuario o integrante de una familia usuaria de este subsistema estatal. Participar en el acompañamiento sociolaboral : La persona debe encontrarse activa en su proceso de Acompañamiento Sociolaboral (ASL) dentro de alguno de los programas participantes, tales como Familias, Abriendo Caminos o Calle.

: La persona debe encontrarse activa en su proceso de Acompañamiento Sociolaboral (ASL) dentro de alguno de los programas participantes, tales como Familias, Abriendo Caminos o Calle. Inserción al empleo formal : Es necesario tener 18 o más años e incorporarse por primera vez a un empleo formal.

: Es necesario tener 18 o más años e incorporarse por primera vez a un empleo formal. Acreditación de cotizaciones: Registrar al menos cuatro cotizaciones previsionales continuas (ya sea para salud y pensiones, o para el seguro de cesantía). Estas deben ser declaradas y pagadas dentro del período en que el usuario participe activamente del Acompañamiento Sociolaboral.

Proceso de entrega y cobro del beneficio

Al tratarse de un incentivo no postulable, la identificación de los beneficiarios se realiza automáticamente cruzando la información de las cotizaciones pagadas con los registros de los programas sociales.

El método de pago se gestiona mediante depósito bancario directo en la CuentaRUT de BancoEstado. Si el beneficiario no tiene una cuenta vista activa, el propio Ministerio de Desarrollo Social y Familia tramita la apertura de una CuentaRUT sin costo alguno para el usuario.

Para estos casos, el titular debe dirigirse a una sucursal bancaria a retirar su tarjeta de plástico y firmar el contrato, disponiendo de un plazo de 18 meses para llevar a cabo el trámite. Si el depósito se realiza directamente en una cuenta ya existente, no existen plazos de caducidad sobre el monto abonado.

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