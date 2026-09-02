Último pago del bono a transportistas: Revisa si puedes recibir $100 mil

02 sept. 2026 - 12:00 hrs.

Los transportistas que cumplen con los requisitos establecidos pueden acceder al Bono a Transportistas 2026, un beneficio mensual de $100 mil destinado a la compra de combustible.

El aporte contempla los meses entre abril y septiembre de 2026, por lo que septiembre corresponde al último mes considerado por el beneficio. El bono no es imponible ni tributable.

¿Quiénes pueden recibirlo?

El beneficio está dirigido a propietarios de vehículos de transporte remunerado que se encuentren vigentes en el Registro Nacional de Transporte Público y Escolar (RNSTP) al 24 de marzo de 2026 y que permanezcan activos al momento del pago.

Los vehículos considerados son taxis y taxis colectivos, vehículos de transporte escolar y vehículos que prestan servicios de transporte de pasajeros entre Arica y Tacna que estén incluidos en el catastro correspondiente.

También puede recibir el beneficio una persona designada por el propietario del vehículo. En ese caso, el llamado "mero tenedor" debe contar con una licencia profesional vigente que lo habilite para conducir el vehículo.

¿Cómo se solicita y qué pasa con el pago?

Los propietarios deben realizar la solicitud a través del portal Cero Filas de la Subsecretaría de Transportes (clic acá para acceder), utilizando su ClaveÚnica.

Si el propietario designó a otra persona como beneficiaria, esta debe completar el trámite para recibir el aporte. En el caso de los conductores designados, deben presentar una copia digitalizada y legible de su licencia profesional vigente, por ambos lados.

¿Cómo saber si recibirás los $100 mil?

Quienes hayan postulado pueden revisar si recibirán el Bono a Transportistas 2026 ingresando al sitio web del Bolsillo Electrónico de Combustibles (clic acá para acceder). Allí deberán consultar utilizando su RUT y fecha de nacimiento.

La misma plataforma permite ingresar un reclamo en caso de existir problemas relacionados con el pago del beneficio.

¿Dónde se deposita el dinero?

El pago es realizado por el Instituto de Previsión Social (IPS) mediante un "bolsillo electrónico" asociado a la CuentaRUT de BancoEstado.

El dinero tiene un uso específico: solo puede utilizarse para comprar o cargar combustible. No se puede transferir a otras cuentas ni retirar en efectivo.

El beneficio permite adquirir gasolina automotriz, petróleo diésel, gas natural comprimido (GNC) de uso vehicular y gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular.

ChileAtiende señala que el beneficio se paga desde el mes en que se realiza la postulación, por lo que no existen pagos retroactivos.

Además, si una persona tiene más de un vehículo y designa a alguien para recibir el bono, esa persona solo podrá recibir un bono al mes, aunque trabaje con varios vehículos.

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