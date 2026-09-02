Operación "Rutify": PDI detiene a implicado en red que habría vulnerado sistemas de Fonasa, Servel, Tesorería y Sernac

02 sept. 2026 - 12:35 hrs.

¿Qué pasó?

Una investigación desarrollada desde mayo pasado por el Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía Supraterritorial, permitió detener a uno de los presuntos involucrados en una estructura dedicada a obtener, explotar, comercializar y distribuir ilegalmente datos personales obtenidos mediante ataques a sistemas informáticos.

Se trata de la denominada Operación “Rutify”, indagatoria que apunta a una serie de accesos a plataformas pertenecientes a organismos estratégicos del Estado y que, de acuerdo con los antecedentes conocidos por Mega Investiga, no corresponderían a ataques aislados.

La investigación permitió identificar compromisos de sistemas vinculados al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Instituto de Previsión Social (IPS), Servicio Electoral (Servel), Tesorería General de la República (TGR), Servicio Nacional de Aduanas y la Municipalidad de Las Condes, particularmente Seguridad Las Condes.

Acceso al Servel

Uno de los antecedentes que llamó la atención de los investigadores se relaciona con el Servicio Electoral.

De acuerdo con la información recopilada durante la indagatoria, habría sido comprometido específicamente el portal CDOMEX, donde incluso se habría instalado una herramienta destinada a permitir un acceso remoto encubierto.

Este mecanismo habría posibilitado mantener acceso al sistema intervenido, uno de los aspectos que ahora forma parte de las diligencias desarrolladas por los equipos especializados.

Pero el caso sería considerablemente más amplio. Según los antecedentes de la Operación Rutify, la extensión de los accesos permitió a los investigadores establecer que “no se trataba de hechos aislados, sino de una actividad sistemática orientada al compromiso de plataformas públicas, obtención de credenciales y extracción de información sensible”.

La información obtenida mediante estas operaciones posteriormente habría sido difundida y comercializada a través de canales digitales.

Obtención y venta de datos

La investigación busca reconstruir tanto la forma en que fueron vulnerados los sistemas como el destino de los datos obtenidos.

La hipótesis que indagan la PDI y la Fiscalía Supraterritorial apunta a una infraestructura criminal que operaba en distintas etapas: desde la obtención de acceso a plataformas y credenciales hasta la extracción, explotación y posterior distribución o comercialización de la información.

De esta manera, los investigadores intentan establecer quiénes participaron en cada una de esas fases y determinar la eventual existencia de otros involucrados.

La indagatoria también busca dimensionar qué información fue efectivamente extraída desde cada una de las instituciones comprometidas y establecer el alcance que pudo tener posteriormente su circulación.

Los delitos investigados

Los antecedentes recopilados hasta ahora por las unidades especializadas de la PDI y la Fiscalía Supraterritorial apuntan a eventuales infracciones contempladas en la Ley N.º 21.459 sobre delitos informáticos.

Entre las figuras que se investigan aparecen acceso ilícito a sistemas informáticos, interceptación ilícita de datos, receptación de datos informáticos y fraude informático.

La investigación se inició en mayo de 2026 y las diligencias permitieron avanzar hasta la detención de uno de los presuntos participantes.

Ahora, además de determinar su responsabilidad en los hechos, la Fiscalía y la PDI deberán establecer la dimensión completa de la estructura, identificar a eventuales nuevos integrantes y precisar qué cantidad y tipo de información perteneciente a organismos públicos pudo haber quedado expuesta o haber sido comercializada.