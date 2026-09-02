02 sept. 2026 - 09:00 hrs.

El invierno comienza a quedar atrás y, con ello, también se acerca un nuevo cambio de hora en Chile. Durante la noche del sábado 5 de septiembre, gran parte del país deberá prepararse para modificar sus relojes y dar paso al horario de verano.

Pero, como ocurre cada vez que llega esta fecha, vuelve la misma pregunta: ¿Hay que atrasar o adelantar la hora?

Cambio de hora: ¿se atrasa o se adelanta?

En esta oportunidad, la hora se adelanta. El ajuste se realizará durante la madrugada del domingo 6 de septiembre. Cuando los relojes marquen las 00:00 horas, deberán pasar directamente a las 01:00 horas.

En otras palabras, quienes deban realizar el cambio manual tendrán que sumar 60 minutos a sus relojes.

Con esta modificación, Chile pasará del horario de invierno al horario de verano, por lo que las tardes contarán con una hora adicional de luz natural.

¿Qué regiones de Chile no cambian la hora?

El cambio horario no se aplicará en todo el territorio nacional. Las regiones de Aysén y Magallanes y de la Antártica Chilena mantendrán sus relojes sin modificaciones, debido a que cuentan con un horario que se mantiene de forma permanente.

Por esta razón, los habitantes de esas zonas no tendrán que adelantar sus relojes durante la noche del sábado.

Comienza el horario de verano

Con el cambio de hora de septiembre, Chile dejará atrás el horario de invierno y comenzará a regirse por el horario de verano.

El principal efecto del ajuste será que habrá más luz natural durante las tardes, mientras que las mañanas comenzarán con menor luminosidad en comparación con el horario de invierno.

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