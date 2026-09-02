Buscan lancha pesquera "Talymar" en Puerto Williams: Se perdió comunicación con los cuatro tripulantes

02 sept. 2026 - 09:31 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada activó un caso de Búsqueda y Salvamento (SAR) para localizar a la lancha pesquera a motor “Talymar”, luego de que se perdiera comunicación con la embarcación y sus cuatro tripulantes durante la madrugada del martes en Puerto Wiilliams, región de Magallanes.

El gobernador marítimo subrogante de Puerto Williams, capitán de fragata Marcos Valderrama Ture, informó que el procedimiento fue activado luego de recibirse la alerta por la falta de contacto con la embarcación y sus tripulantes.

Tras recibir la alerta, la Autoridad Marítima inició las labores destinadas a establecer la ubicación de la lancha y conocer su situación.

Diversas unidades navales y civiles apoyan la búsqueda

El operativo de búsqueda se concentra en un área ubicada en el extremo suroeste de Tierra del Fuego, zona donde se trabaja para dar con el paradero de la embarcación.

La Autoridad Marítima informó que el área de búsqueda se está ampliando progresivamente, tomando como referencia la última posición conocida de la lancha a motor.

Según detalló la Armada, las labores abarcan la isla Phillips y se extienden hacia el norte hasta el canal Ballenero, y hacia el sur hasta bahía Cook.

En el operativo participan diversas unidades navales, aeronaves y embarcaciones civiles, que recorren una extensa zona marítima para intentar establecer la ubicación de la nave.