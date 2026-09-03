Contrato por horas: Así sería la nueva modalidad que se discute en el Congreso

03 sept. 2026 - 09:32 hrs.

¿Qué pasó?

El proyecto de ley de contrato por horas, que actualmente se discute en la Comisión de Trabajo del Senado, recibió el respaldo con condiciones de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

Durante la sesión, Rodrigo Mujica, director de Políticas Públicas del gremio, remarcó que la propuesta permite generar mayor adaptabilidad entre trabajadores y empleadores, impulsando la formalización de grupos como jóvenes, mujeres y adultos mayores.

Entre las virtudes destacadas está la distribución del riesgo al garantizar el pago del 75% de las horas pactadas aunque estas no se utilicen, informó DF.

Las propuestas de la Sofofa

Sin embargo, el gremio presentó una serie de observaciones y propuestas para perfeccionar la iniciativa:

Convocatorias y cancelación : Sofofa propuso diferenciar entre convocatorias ordinarias y extraordinarias, estableciendo reglas distintas de aceptación. Además, solicitó regular los escenarios donde una convocatoria ya aceptada sea modificada o cancelada, así como revisar los tiempos de aviso, considerando que el proyecto plantea 24 horas y el Ejecutivo busca aumentarlo a 72 horas.

: Sofofa propuso diferenciar entre convocatorias ordinarias y extraordinarias, estableciendo reglas distintas de aceptación. Además, solicitó regular los escenarios donde una convocatoria ya aceptada sea modificada o cancelada, así como revisar los tiempos de aviso, considerando que el proyecto plantea 24 horas y el Ejecutivo busca aumentarlo a 72 horas. Flexibilidad sin restricciones de perfil : Solicitó eliminar la exigencia de detallar en el contrato las "condiciones del trabajador que fundamentan la modalidad", para evitar que se interprete como una herramienta restringida únicamente a ciertos perfiles.

: Solicitó eliminar la exigencia de detallar en el contrato las "condiciones del trabajador que fundamentan la modalidad", para evitar que se interprete como una herramienta restringida únicamente a ciertos perfiles. Cálculo de horas extraordinarias : Advirtieron que falta definir si las horas extra se calcularán sobre una base semanal o mensual.

: Advirtieron que falta definir si las horas extra se calcularán sobre una base semanal o mensual. Precisiones en derechos y sanciones: Sofofa pidió aclarar cómo se aplicarán el feriado legal, el pago de licencias médicas, las indemnizaciones y la semana corrida. Por otro lado, sugirieron que ante un incumplimiento patronal se presuma "jornada ordinaria" en lugar de "jornada completa", acotando dicha sanción a fallas sustanciales y no meramente formales.

Desde la entidad resumieron su postura señalando que "adaptabilidad y regulación no son objetivos contrapuestos", instando a aclarar la naturaleza jurídica y aplicación general de esta nueva modalidad laboral.

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