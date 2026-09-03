"Te extraño cada día": Hermana de Felipe Camiroaga revela inédita foto de su infancia a 15 años de su muerte

03 sept. 2026 - 10:14 hrs.

A 15 años de la partida de Felipe Camiroaga, su hermana, Paola Bontempi, recordó al fallecido animador con una inédita fotografía de su infancia, acompañada de un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

La actriz española se sumó así a los distintos homenajes que familiares, amigos y cercanos han realizado durante estos días para recordar al comunicador, quien murió en el accidente del avión CASA 212 ocurrido en Juan Fernández.

En esta oportunidad, Bontempi optó por compartir una imagen que hasta ahora no había sido difundida públicamente, acompañándola de una reflexión sobre el vínculo que mantiene con su hermano pese a los años transcurridos desde su muerte.

La inédita fotografía de Felipe Camiroaga

En la imagen, Felipe Camiroaga aparece cuando era niño, sentado con las rodillas casi pegadas al pecho y utilizando un pijama a rayas. El animador sonríe alegremente mientras mira directamente hacia la cámara.

Junto a la fotografía, Paola Bontempi escribió un extenso mensaje dedicado a su hermano, donde reflexionó sobre la ausencia y el vínculo que permanece pese a la muerte.

“Han pasado ya 15 años desde que te fuiste… Dicen que la muerte es una separación. Pero quizá quienes se aman de verdad no pueden separarse”, escribió.

"Te extraño cada día"

La hermana del animador continuó su mensaje señalando que el cariño permanece más allá de la ausencia física.

“Porque el amor no vive solamente en la presencia, ni termina cuando dejamos de vernos. Tú estás en mí, en lo que aprendí de ti, en lo que vivimos, en el calor en mi corazón al recordarte”, expresó.

Finalmente, Bontempi hizo referencia al poeta persa Rumi para cerrar su publicación: “Y si Rumi tenía razón, no hemos llegado a un adiós. Solo a una forma distinta de encontrarnos”.

“Te quiero mucho y te extraño cada día, mi adorado Feli, mi hermanito lindo”, concluyó.

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