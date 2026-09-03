Dos internos mueren tras violenta pelea al interior de cárcel de Coyhaique: Otros cuatro reos están heridos

03 sept. 2026 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

Gendarmería confirmó este jueves el fallecimiento de dos personas privadas de libertad en el interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, en la región de Aysén.

De acuerdo con las primeras informaciones, ambas personas habrían muerto durante las últimas horas tras una violenta riña registrada en el interior del recinto.

Siete internos involucrados

El enfrentamiento involucró a un total de siete internos y dejó a dos fallecidos y cuatro reclusos heridos, aunque ninguno se encuentra en riesgo vital. Los afectados fueron aislados dentro del centro penitenciario.

Por otro lado, Gendarmería confirmó el hallazgo de armas blancas y armas hechizas, las que habrían sido utilizadas durante la disputa entre los involucrados.

Mediante un comunicado informaron que "en cuanto sucedieron los hechos, personal de servicio intervino de manera inmediata, brindando las primeras atenciones, a la espera de la llegada del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, uno de los internos falleció en el recinto penitenciario y otro en el Hospital Regional de Coyhaique".

"Gendarmería informó lo sucedido al Ministerio Público, entidad que ordenó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones efectuar las respectivas indagatorias del caso. En paralelo, la institución penitenciaria comunicó lo ocurrido a los familiares de los internos fallecidos, junto con instruir un proceso administrativo para contribuir con el esclarecimiento de los hechos", agregaron.

Tras conocerse el hecho, hasta el recinto penitenciario se trasladó el fiscal José Moris, quien encabezaría las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias en que se produjeron ambas muertes.

Al procedimiento también concurrieron funcionarios de Carabineros y la seremi de Justicia de Aysén, Andrea Ponce.

"Gendarmería de Chile rechaza, categóricamente, todo acto de violencia al interior de sus establecimientos, reafirmando su compromiso con la seguridad, la dignidad y el respeto de los derechos de todas las personas privadas de libertad", cerró la institución.

