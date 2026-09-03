"No hubo sustracciones ni desvíos de dinero": La declaración como imputado del exadministrador de fondos del PDG

03 sept. 2026 - 11:22 hrs.

Las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público en contra del PDG tienen en un complejo escenario a la tienda liderada por Franco Parisi. La Fiscalía ya unificó las causas que se abrieron tras denuncias de ex militantes y del Servel, donde se investigan falsificaciones de firmas, fraude de subvenciones y lavado de activos.

En esa trama, la Fiscalía tiene en la mira a Miguel Azar, quien cumplió funciones como administrador de fondos del PDG entre julio de 2021 y septiembre de 2025. Tanto la actual como la exdirectiva del partido, han apuntado a él como el responsable de los cuestionamientos a las rendiciones del partido ante el Servel.

En la investigación, el exsecretario General del PDG, Emilio Peña, declaró que “el señor Miguel Azar era quién llevaba toda la administración de los fondos del partido”, mientras que la actual directiva señaló en un reciente comunicado que “la investigación del Ministerio Público “involucra exclusivamente a quien se desempeñaba como administrador de fondos del partido”.

Según informó el diario La Segunda, el Servel denunció operaciones bajo sospecha de eventuales delitos tributarios o de malversación de caudales públicos que bordean los $250 millones de pesos. Las operaciones apuntan a eventuales irregularidades en arriendos no acreditados de sedes partidarias; emisión de cheques sin acreditación de destino; y una supuesta triangulación de fondos que involucraría a Azar.

Sobre este punto, según consignó el mismo medio, Azar “prestó servicios como persona natural y también a través de su empresa, pese a que la ley solo permite la primera vía”.

Hasta ahora, Azar ha declarado en al menos dos oportunidades ante la Fiscalía en calidad de imputado. La primera declaración la entregó el 22 de enero de este año, donde explicó que sus funciones eran estrictamente contables y financieras. Azar explicó que él era el encargado de “gestionar los gastos del partido y registrar los ingresos en los registros contables y financieros del partido, como también informar a las instituciones respectivas y fiscalizadoras, a saber, el SII y el Servel”.

En su declaración aseguró que quienes autorizaban “las transferencias eran Luis Moreno (expresidente del PDG), Emilio Peña y otros dos que no recuerdo en este momento, sin embargo, bastaba con la autorización de dos de los cuatros apoderados en forma conjunta, para que se ejecutara la transferencia (...) no había forma de retirar dinero de alguna de las cuentas del partido, sin el consentimiento y autorización de al menos dos de los apoderados autorizados”.

Si bien la Fiscalía investiga eventuales desvíos de dinero desde las cuentas del PDG hacia las cuentas personales de miembros de la directiva del partido, candidatos u otros militantes, Azar fue categórico en desmentir alguna situación como esta, pues se habría alertado. “Nunca en el tiempo que me desempeñé como Administrador General de Fondos del PDG, evidencié una situación como esta”, señaló ante el oficial de la PDI.

Azar también se refirió al rechazo del balance de gastos del 2023 del partido, donde apuntó que el Servel “detectó algunas observaciones las cuales actualmente están siendo subsanadas, sin embargo, sobre el particular indicar que estas son observaciones menores y nada tienen que ver con grandes sumas de dineros u otras situaciones graves”.

Azar insistió en que “nunca observé o tomé conocimiento de alguna anomalía, ni por parte del señor Moreno o de otro integrante de la directiva”.

En su segunda declaración, entregada el pasado 3 de junio, ratificó lo señalado previamente y señaló que “puedo asegurar que el dinero se invirtió de acuerdo a lo que la ley permite, no hubo sustracciones ni desvíos de dinero y eso lo puedo asegurar porque era mi responsabilidad”.

Asimismo, se refirió a otro de los hechos claves que está investigando la Fiscalía. Se trata de una supuesta falsificación de firmas de dos exmilitantes en un acta de una sesión del directorio central del PDG. El acta sería clave, pues en ella se decidió otorgar poder amplio al imputado Moreno y otras tres personas para actuar en representación del PDG, y entre otras cosas, abrir las cuentas bancarias del partido.

Azar aseguró en su declaración que no recuerda haber visto dicha acta, y que desconoce “la génesis de este documento, porque yo no participaba en las sesiones de directiva nacional, no sé quién estuvo y quién no estuvo”. Aún así, enfatizó en que “no me consta tampoco existencia de firmas electrónicas falsas para el Banco Estado, no lo creo”.

Mega Investiga solicitó en reiteradas oportunidades una versión del exadministrador de fondos del PDG, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.