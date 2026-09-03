"Saqué sonrisas de donde había ruinas": Gala Caldirola revela qué hizo con su hija en Catar tras su quiebre con Mago Jiménez

03 sept. 2026 - 12:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un hotel frente al mar, donde disfrutó de la piscina y compartió con su hija Luz, fue el escenario de los registros que Gala Cardiola compartió en su Instagram. En la publicación, reveló cómo vivió sus últimos días en Catar tras su quiebre con Luis "Mago" Jiménez.

Junto a los registros en que también aparece bailando con Luz, explicó que su intención fue transformar la despedida en una experiencia especial para su hija, más allá del complejo momento familiar que estaban viviendo.

"Quería contaros algo… Estas fotos son de los dos últimos días que pasamos en Catar con Luz. Nos fuimos a un hotel solitas, cerca del mar", escribió.

El mensaje que compartió tras la separación

En su reflexión, Gala contó que, pese al dolor que sentía, quiso que su hija se fuera de Catar con una experiencia positiva: "La verdad es que sí, en ese momento yo estaba en pedazos, pero lo único que quería es que ella se despidiera de ese lugar con un hermoso recuerdo. Que diera las gracias por haberlo conocido".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gala Caldirola (@galadrielcaldirola)

Como cierre del mensaje, la influencer dejó una reflexión sobre la forma en que decidió enfrentar esa etapa: "Saqué sonrisas de donde había ruinas y me despedí de ese lugar como si fuera el recuerdo más bonito. No es lo que te sucede, es lo que decides hacer con eso lo que permanece".

La publicación recibió múltiples reacciones de sus seguidores, quienes destacaron el vínculo entre madre e hija y el mensaje de fortaleza con el que Gala acompañó las imágenes de sus últimos días en Catar.