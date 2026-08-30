"Me estás web...": Gala Caldirola fue sorprendida por un recuerdo de Catar en su escapada a Brasil tras polémica infidelidad

30 ag. 2026 - 13:07 hrs.

Las últimas semanas no han sido nada fáciles para Gala Caldirola, ya que la vida amorosa de la española fue tema nacional al quedar al descubierto la infidelidad de la que fue víctima por parte de Luis Jiménez con Cote López.

El escenario de dicho quiebre amoroso fue Catar, país del Medio Oriente a donde Gala se fue con camas y petacas para construir un proyecto de vida con el exfutbolista.

Tras la entrevista en televisión donde la chica reality contó su verdad y se enfrentó en vivo con Cote López, la hispana decidió cortar por lo sano y alejarse del revuelo mediático con una escapada a Brasil; sin embargo, Catar la sigue persiguiendo.

"Me estás web..."

En una divertida historia de Instagram, Gala mostró su encuentro con un "camello de Catar" en medio de sus vacaciones en el país carioca. "PDT vida: me estás webiando? jaja", señala la breve descripción de la publicación.

En el registro se puede ver a la modelo paseando por una playa en la que hay un carro de venta de alimentos con forma de camello y un vendedor con vestimentas de estilo árabe.

En medio de las risas de Gala, se puede escuchar a su amigo Juan Arancibia reclamándole porque "me dijo que la fuera a ver a Catar y mira dónde me trae".

Pero el pasado amoroso de Gala la sigue acechando en Brasil, ya que en otra historia mostró cuando pidió un trago en un bar y se lo trajeron en un vaso con la etiqueta de "Don Luiz".

"Así no se puede dar vuelta la página", fue la simple reacción que tuvo mientras de fondo se escucha su carcajada.

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