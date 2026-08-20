Luis Jiménez confirma haberle sido infiel a Gala Caldirola con Coté López: "Engañé a una persona que amo profundamente"
- Por Ariel Araya
Luis "Mago" Jiménez rompió en silencio y asumió públicamente haberle sido infiel a Gala Caldirola con su expareja, Coté López, hecho que motivó a que la española regresara a Chile desde Catar, país en donde estaba viviendo junto al otrora futbolista.
A través de Instagram, el exfutbolista comenzó su mensaje con una declaración directa: “Quiero asumir públicamente algo de lo que soy completamente responsable”.
Luego reconoció la infidelidad y el impacto que tuvo en su pareja: "Traicioné la confianza y engañé a una persona que amo profundamente. No tengo excusas ni quiero justificar lo que hice”.Ir a la siguiente nota
Jiménez también admitió que sus decisiones terminaron provocando un dolor que, según sus propias palabras, “nunca debió venir de mí”.
Confirmó que tuvo encuentro con Coté López
En su publicación, además, quiso despejar las dudas sobre la mujer con quien fue infiel, aludiendo claramente a Coté López: "No estoy enamorado de ella y tampoco tengo ningún sentimiento romántico hacia ella”.
El exfutbolista fue todavía más tajante respecto de la posibilidad de una relación entre ambos: “No existe ni existirá una relación sentimental entre nosotros. Esa posibilidad está completamente descartada”.
Sobre el vínculo actual con la madre de sus hijos, explicó: "Hoy tampoco existe una relación personal entre nosotros". Según señaló, cualquier contacto será únicamente por motivos relacionados con sus hijos.
Ver esta publicación en Instagram
"No hay perdón que repare el daño cuando ya está hecho"
Gala Cardirola también se refirió a lo sucedido a través de redes sociales, escribiendo un sentido mensaje junto a dos fotografías: en una se le ve con Jiménez mostrando un anillo que él le había regalado, y en la otra se ve ese mismo anillo con un pequeño papel que dice:"¿quieres pasar el resto de tu vida conmigo?".
"Otra mujer se hubiera quedado. Sería más fácil ocultarlo, perdonarlo y no pasar por todo esto que, además, públicamente se siente humillante", comenzó señalando la española en su cuenta de Instagram.
"Pero yo elijo ser ese tipo de mujer que sí se atreve a darse el lugar que se merece", afirmó Gala en la publicación.
"Tú puedes, solo toma tus cosas, date el valor a ti misma que mereces y márchate de ese lugar al que realmente no perteneces, porque no hay perdón que repare el daño cuando ya está hecho. Y nunca te arrepientas de ser una buena persona", finalizó.
Leer más de
Notas relacionadas
- "Me pidió dos años volver con él y yo no quise": Coté López responde a quienes la acusan de querer reconquistar a Luis Jiménez
- "Qué suerte": Luis Jiménez sorprende con romántico mensaje a Gala Caldirola
- Coté López viaja a Catar para dejar a su hijo con Luis Jiménez y Gala Caldirola le deja mensaje en redes sociales