Cadem: Presidente Kast registra su mayor cifra de desaprobación, mientras un 34% sostiene que la economía crecerá menos en 2027

04 oct. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 4 de octubre abordó, entre otros temas, la situación económica del país. Además, en esta edición se registró el peak de desaprobación del presidente José Antonio Kast a tan solo unos días de que se cumplan siete meses de su gobierno.



Kast alcanza desaprobación más alta en siete meses

Luego de tres semanas en que sus cifras de desaprobación iban en caída, la segunda medición de Cadem de esta semana registró un alza de seis puntos en la opción "desaprueba" al momento de evaluar al presidente Kast.

Así entonces, la desaprobación se situó en un 63%, el peak en lo que va de Gobierno.

Por otro lado, la opción "aprueba" pasó esta misma semana de un 36% a un 32%, es decir, una baja de cuatro puntos que se transforma en el respaldo más bajo alcanzado por el mandatario hasta ahora.

De acuerdo a Cadem, el hito de este abrupto aumento en la desaprobación y caída de la aprobación serían la publicación de las cifras de desempleo (9,6% en el trimestre móvil junio-agosto) y el Imacec de agosto (-1%).

Situación económica del país

Relacionado con el último punto, la encuestadora también consultó por la "situación económica" del país, apartado en el cual un 71% sostuvo que el bajo crecimiento es "por razones políticas y económicas propias de Chile", frente al 26% que dijo "por las condiciones de la economía internacional".

Al consultar por el principal problema para generar crecimiento, el "top 3" se lo llevaron las opciones "Estado muy grande y un sistema político ineficiente" (24%), "desigualdad" (23%) y "delincuencia, crimen organizado y comercio ilegal" (21%).

En cuanto al responsable de que la economía chilena esté creciendo poco, las dos principales respuestas fueron: "El actual Gobierno", con un 46%; y "los gobiernos anteriores", con un 27%.

Finalmente, se preguntó por las expectativas de crecimiento para 2027, en donde un 34% sostuvo que "va a disminuir", un 33% dijo que "va a aumentar" y un 31% que optó por "se va a mantener igual".

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 171 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 86,8% al cumplirse una cuota de 1.000 casos de un total de 1.152 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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