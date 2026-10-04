Hasta 90 mm en la RM: Meteoróloga de Megatiempo anticipa "temporal" por río atmosférico que dejerá tres días con intensas lluvias

04 oct. 2026 - 16:23 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias regresarán a la Región Metropolitana durante la próxima semana debido al avance de un nuevo sistema frontal asociado a un río atmosférico. El fenómeno comenzará a ingresar durante la noche de este lunes y tendrá su mayor intensidad durante la jornada del martes, extendiéndose hasta la madrugada del miércoles.

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, explicó que el escenario será distinto al de los últimos chubascos registrados en la capital. "Vamos a tener una lluvia más constante el día martes, principalmente, y el día miércoles ya tendríamos este escenario de inestabilidad con tormentas eléctricas, fundamentalmente, durante la tarde", detalló.

En cuanto a los montos, en Santiago Centro se esperan cerca de 45 milímetros de lluvia entre el martes y el miércoles. Sin embargo, las precipitaciones aumentarían en sectores precordilleranos, con acumulados que podrían alcanzar los 90 milímetros en San José de Maipo.

La especialista explicó que las precipitaciones también alcanzarán sectores altos de la Región Metropolitana, donde la isoterma se ubicaría entre los 2.500 y 3.000 metros. "Esto puede causar alguna crecida en los ríos y en los cauces que son más estrechos", advirtió Aguilera, debido a la cantidad de agua que podría concentrarse durante el evento.

El sistema frontal, además, estará "acompañado de viento, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en el valle, litoral y precordillera", mientras que en la cordillera podrían llegar hasta los 70 kilómetros por hora. A esto se suma la posibilidad de tormentas eléctricas durante la jornada del miércoles.

Ante este escenario, Lissette Aguilera llamó a poner atención a los posibles efectos del sistema frontal, especialmente en sectores precordilleranos. "Mucho ojo con lo que pueda ocurrir durante este día martes y la madrugada del día miércoles acá en la Región Metropolitana", señaló la meteoróloga.

La especialista también resumió las condiciones que se esperan para la zona central producto de este sistema frontal asociado al río atmosférico. "Va a ser tipo temporal", afirmó Aguilera, considerando la combinación de precipitaciones, viento y la posibilidad de tormentas eléctricas.

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