17 nov. 2026 - 14:39 hrs.

¿Qué pasó?

La nostalgia por las fotografías digitales tendrá un nuevo capítulo en Chile. La emblemática Kodak prepara su regreso al mercado nacional con una colección de cámaras compactas y accesorios que buscará conquistar nuevamente a los amantes de las imágenes.

Nueva estrategia comercial

Según consignó La Tercera, la operación estará a cargo de Mr. Click, empresa chilena creada en 2019 que asumirá la distribución autorizada de los productos de la línea PIXPRO de la marca.

Pero habrá un detalle importante para quienes quieran adquirir estos equipos: durante la etapa inicial, Falabella será el único canal de venta autorizado.

La alianza contempla tanto los locales físicos de la cadena como su plataforma de comercio electrónico, según informó el comunicado de lanzamiento.

Además de distribuir los productos, Mr. Click estará a cargo de desarrollar la estrategia comercial, el posicionamiento y la comunicación de Kodak en el país.

Acercar la marca a consumidores chilenos

El regreso busca acercar nuevamente la marca a los consumidores chilenos, combinando la experiencia de comprar presencialmente con las alternativas que ofrece el comercio online.

"Hoy queremos acercar nuevamente a las personas en Chile con cámaras fáciles de usar, con personalidad y pensadas para crear recuerdos", explicó León Morgheinstern, fundador y CEO de Mr. Click.

El ejecutivo agregó que la iniciativa representa "mucho más que incorporar productos", pues apunta a construir una experiencia de marca junto a Falabella y abrir una nueva etapa para la fotografía digital.