Gobierno respalda traslado de Clan Chen a cárcel de Talca: "Vamos a defender los criterios técnicos que ha aplicado Gendarmería"

27 ag. 2026 - 11:48 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno defendió el traslado de internos de alta peligrosidad a la cárcel La Laguna y aseguró que respaldará a Gendarmería tras el primer revés judicial que enfrenta la Operación Cancerbero. Esto luego de que el Juzgado de Garantía de Iquique revocara el traslado de cuatro imputados vinculados al denominado Clan Chen.

Tres de ellos deberán regresar al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, mientras que un cuarto deberá volver al Centro de Detención Preventiva Santiago I.

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, sostuvo que la decisión de trasladar a los internos responde a definiciones de Gendarmería, a quienes manifestó su apoyo: "Vamos a defender los criterios técnicos que ha aplicado Gendarmería hasta la última instancia", sostuvo.

Gobierno respalda a Gendarmería

Silva explicó que los traslados del Plan Cancerbero desde distintos recintos penitenciarios del país hacia la cárcel La Laguna, en Talca, fueron definidos bajo criterios de Gendarmería.

"La decisión de traslado de reos (...) obedece a criterios técnicos establecidos y aplicados por Gendarmería de Chile, que es el cuerpo especializado en clasificar y segmentar a las personas privadas de libertad", señaló.

"Cada uno de los sujetos que fueron trasladados, y me refiero en particular a los reos chinos, cuyo traslado hoy día se está objetando, obedecieron también a estos criterios técnicos", afirmó Silva.

En esa línea, el subsecretario fue enfático en destacar que Gendarmería cuenta con el respaldo del Ejecutivo.

"Gendarmería, con el apoyo del Gobierno, va a defender esos criterios en todas las instancias en que sea posible defenderlos".

Pese a señalar que,"si finalmente la justicia decide algo distinto, nosotros vamos a acatar el fallo", mantuvo que "antes de que eso ocurra nosotros vamos a defender los criterios técnicos que ha aplicado Gendarmería hasta la última instancia".