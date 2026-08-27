Muere a los 85 años el actor Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en "Transformers"

27 ag. 2026 - 12:27 hrs.

Peter Cullen, el actor de doblaje canadiense que interpretó la voz de Optimus Prime en “Transformers”, murió a los 85 años en su casa de Los Ángeles.

La noticia fue confirmada este jueves 27 de agosto de 2026 por su agente, Kevin Motley, quien informó a The Hollywood Reporter que el actor falleció el miércoles. La causa de muerte no ha sido informada.

Su familia comunicó que Cullen murió en paz y rodeado de sus seres queridos. En una declaración entregada a TMZ, pidió que su legado fuera recordado a través del servicio a la comunidad y de valores como la compasión, la integridad y la lealtad.

Peter Cullen y su historia con Optimus Prime

La relación de Cullen con Optimus Prime comenzó en la serie animada original de “The Transformers”, emitida entre 1984 y 1987. Su voz quedó asociada al líder de los Autobots y acompañó al personaje durante décadas.

En 2007 volvió a interpretarlo para la primera película de la franquicia, dirigida por Michael Bay. Posteriormente, participó en varias de las cintas de la saga: “Transformers: Revenge of the Fallen” (2009), “Dark of the Moon” (2011), “Age of Extinction” (2014), “The Last Knight” (2017), “Bumblebee” (2018) y “Rise of the Beasts” (2023).

También prestó su voz a Optimus Prime en otras series animadas y videojuegos.

Una carrera más allá de “Transformers”

Aunque Optimus Prime fue su papel más conocido, Cullen construyó una extensa trayectoria en televisión, cine y animación.

Entre sus trabajos estuvo Ígor, el burro de “Winnie Pooh”, personaje que comenzó a interpretar en “Las nuevas Aventuras de Winnie the Pooh” entre 1988 y 1991 y que retomó posteriormente en otras producciones.

También fue Monterey Jack en “Chip 'n Dale Rescue Rangers” y K.A.R.R. en “Knight Rider”. En cine, participó en “Predator” (1987), donde prestó su voz a la criatura y creó sus característicos sonidos y chasquidos.

Su carrera incluyó además a King Kong en la película de 1976 y a Mario en la serie animada original de “Donkey Kong”, así como trabajos en producciones como “Voltron” y “Transformers: Prime”.

Al despedirlo, su familia dejó una frase para recordar su legado: “Sean lo suficientemente fuertes para ser amables”.