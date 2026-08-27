Muere a los 85 años el actor Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en "Transformers"
Peter Cullen, el actor de doblaje canadiense que interpretó la voz de Optimus Prime en “Transformers”, murió a los 85 años en su casa de Los Ángeles.
La noticia fue confirmada este jueves 27 de agosto de 2026 por su agente, Kevin Motley, quien informó a The Hollywood Reporter que el actor falleció el miércoles. La causa de muerte no ha sido informada.
Su familia comunicó que Cullen murió en paz y rodeado de sus seres queridos. En una declaración entregada a TMZ, pidió que su legado fuera recordado a través del servicio a la comunidad y de valores como la compasión, la integridad y la lealtad.Ir a la siguiente nota
Peter Cullen y su historia con Optimus Prime
La relación de Cullen con Optimus Prime comenzó en la serie animada original de “The Transformers”, emitida entre 1984 y 1987. Su voz quedó asociada al líder de los Autobots y acompañó al personaje durante décadas.
En 2007 volvió a interpretarlo para la primera película de la franquicia, dirigida por Michael Bay. Posteriormente, participó en varias de las cintas de la saga: “Transformers: Revenge of the Fallen” (2009), “Dark of the Moon” (2011), “Age of Extinction” (2014), “The Last Knight” (2017), “Bumblebee” (2018) y “Rise of the Beasts” (2023).
También prestó su voz a Optimus Prime en otras series animadas y videojuegos.
Una carrera más allá de “Transformers”
Aunque Optimus Prime fue su papel más conocido, Cullen construyó una extensa trayectoria en televisión, cine y animación.
Entre sus trabajos estuvo Ígor, el burro de “Winnie Pooh”, personaje que comenzó a interpretar en “Las nuevas Aventuras de Winnie the Pooh” entre 1988 y 1991 y que retomó posteriormente en otras producciones.
También fue Monterey Jack en “Chip 'n Dale Rescue Rangers” y K.A.R.R. en “Knight Rider”. En cine, participó en “Predator” (1987), donde prestó su voz a la criatura y creó sus característicos sonidos y chasquidos.
Su carrera incluyó además a King Kong en la película de 1976 y a Mario en la serie animada original de “Donkey Kong”, así como trabajos en producciones como “Voltron” y “Transformers: Prime”.
Al despedirlo, su familia dejó una frase para recordar su legado: “Sean lo suficientemente fuertes para ser amables”.
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