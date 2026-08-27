Roban casa de Alfredo Lamadrid: Ladrones dieron agua a su esposa y tras asalto lo visitaron Juan Guillermo Vivado y Milton Millas

27 ag. 2026 - 13:30 hrs.

¿Qué pasó?

El animador de televisión, Alfredo Lamadrid, de 83 años, sufrió un millonario robo en su domicilio mientras se encontraba con su esposa la noche del miércoles. La mujer intentó defenderse de los delincuentes golpeándolos con su celular, pero lograron intimidarla e incluso le ofrecieron un vaso de agua posteriormente.

El robo asciende a $10 millones

De acuerdo a los antecedentes preliminares, los sujetos ingresaron al domicilio ubicado en Las Condes dañando y saltando el portón del cierre perimetral y forzando una ventana del living con trozos de fierro.

Luego de un breve forcejeo con la pareja en el cuál la esposa de Lamadrid los golpeó con su celular, los asaltantes lograron intimidarlos a punta de un arma blanca y objetos contundentes. Tras esto, registraron las habitaciones para sustraer joyas y relojes con un avalúo cercano a los 10 millones de pesos.

La esposa de Lamadrid, de 71 años, resultó con lesiones menores y se reportó que, en un curioso actuar, los delincuentes le dieron un vaso de agua. En tanto, el animador se encuentra en buenas condiciones.

Los delincuentes terminaron escapando cuando uno de los hijos de Lamadrid llegó fuera de la casa, dándose a la fuga en un vehículo que los estaba esperando.

Tras enterarse del robo, el presentador de televisión Juan Guillermo Vivados y el periodista deportivo Milton Millas fueron a ver a Lamadrid a su casa.

Desde la vivienda, Millas condenó lo sucedido y a las instituciones encargadas de la seguridad: "Esto se está repitiendo en muchos hogares (...) Los delincuentes no le temen a la justicia. Tenemos una justicia que no funciona, ya no, una justicia de m... no lo puedo decir". Y agrego: "Hasta cuándo, hasta cuándo la justicia se desprestigia, no vale nada, son 0 y el país lo sabe".

Medidas de seguridad tras el robo y declaraciones de Lamadrid

Olga González del Riego, subdirectora de seguridad municipal de Las Condes, señaló: "Concurrió la psicóloga a acompañar a la víctima de este delito y ademas dispusimos un patrullaje especial y focalizado en el sector".

El propio afectado relató cómo vivió el robo, describiéndolo como una situaciónYo trabajé en la television y